Štvoricu bývalých policajtov obžalovala veľká porota z porušenia občianskych práv Georgea Floyda

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Americká federálna veľká porota obžalovala štyroch bývalých minneapoliských policajtov z porušenia občianskych práv Georgea Floyda.

Štvoricu obvinili, že zámerne porušila ústavné práva Afroameričana, ktorý zomrel pri policajnom zásahu, keď ho držali spútaného na zemi, zatiaľ čo on prosil, že nemôže dýchať.

Neposkytnutie pomoci

Trojbodová obžaloba, ktorú oficiálne odpečatili v piatok, menuje štvoricu Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng a Tou Thao.

Chauvina konkrétne vinia, že porušil Floydovo právo nebyť bezdôvodne zadržaný a tiež na to, aby policajti proti nemu nepoužili neprimeranú silu.

Thaa a Kuenga tiež vinia, že porušili Floydovo právo nebyť bezdôvodne zadržaný, čo obžaloba zdôvodňuje tým, že nezasiahli, keď Chauvin kľačal Floydovi na krku. Všetkých štyroch obžalovali aj za neposkytnutie pomoci.

Chauvin figuruje aj v druhej obžalobe súvisiacej so zatknutím 14-ročného chlapca z roku 2017, pri ktorom tiež zadržanému tlačil na krk.

Globálne protesty proti rasizmu

Lane, Thao a Kueng sa v piatok prostredníctvom videokonferencie zúčastnili na prvom pojednávaní okresného súdu v Minneapolise. Chauvin sa nezúčastnil.

Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu.





Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.





Chauvina už 20. apríla v inom procese uznali vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby - neúmyselnej vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Policajt čelí až 40 rokom väzenia, rozsudok bude známy v júni.

Žiadosť o nový proces

Jeho právnici v tomto prípade požiadali o nový proces argumentujúc, že prokurátori aj porota pochybili a proces nebol spravodlivý. Žiadosť o nový proces sa podľa amerických médií očakávala a je to bežný postup po usvedčení.





Noviny New York Times citovali odborníkov, podľa ktorých je nepravdepodobné, že by došlo k zvráteniu rozhodnutia poroty, a to pre dôkazy v prípade.





Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu - Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.

