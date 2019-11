Štvordňový pracovný týždeň sa osvedčil, podporilo to produktivitu práce

4.11.2019 (Webnoviny.sk) - Japonská pobočka firmy Microsoft, ktorá v auguste uskutočňovala experiment so štvordňovým pracovným týždňom, na jeho základe tvrdí, že kratší pracovný týždeň v tomto období paradoxne posilnil jej produktivitu.

Napriek tomu, že všetci jej zamestnanci na plný úväzok pracovali celý august len od pondelka do štvrtka a potom mali tri dni voľna, pobočke stúpol predaj produktov oproti predchádzajúcim mesiacom až o 40 percent, píše britská BBC.

Zaujímavý výsledok

Výsledky sú o to zaujímavejšie, že experiment sa uskutočnil v Japonsku, kde je skôr zvykom pracovať čo najdlhšie a desiatky hodín nadčasov týždenne nie sú ničím výnimočným. Napriek tomu, experiment so skráteným pracovným týždňom sa podľa následnej vnútropodnikovej ankety páčil 92 percentám zamestnancov.

So štvordňovým pracovným týždňom experimentuje vo svete viacero firiem, niektoré menšie ho už dokonca zaviedli nastálo. Ich skúsenosti so zavádzaním takéhoto inovatívneho prístupu k pracovnému času nedávno zosumarizoval britský denník The Guardian, ktorý tiež zistil, že v takýchto firmách si všetci, zamestnanci aj zamestnávatelia, model štvordňového pracovného týždňa nevedia vynachváliť.

Dva dni nestačia

"Bolo to nádherných šesť týždňov s predĺženými víkendmi. Dva dni zo siedmich jednoducho nestačia na to, aby ste sa zotavili zo stresu, ktorému ste vystavení počas pracovného týždňa. Zato tri dni sú už dosť na to, aby ste sa zotavili, plus mali nejaký ten čas pre seba navyše," povedal napríklad Neil Knowles, jeden zo zamestnancov firmy Elektra Lighting, ktorá vyrába domáce svietidlá.

Podobné skúsenosti popisoval aj Maxim Grew, šéf spoločnosti Interpid Camera, ktorá vyrába fotografické zariadenia. "Ja som sa prihlásil na francúzštinu, Rocco začal chodiť na divadelný krúžok, Hugo má viac času na svoje domáce koníčky, no a napríklad Sam začal vyrábať robota," vykresľuje Grew situáciu vo firme.

Zvýšená produktivita

Rovnaké slová chvály majú na štvordňový pracovný týždeň aj vo firme Lara Intimates, ktorá vyrába dámske spodné prádlo, či v spoločnosti Synergy Vision, ktorá sa zaoberá komunikačnými stratégiami a pracuje v nej 45 ľudí.





Doteraz najväčšou firmou, ktorá nastálo zaviedla štvordňový pracovný týždeň, je novozélandská finančná spoločnosť Perpetual Guardian. Jej šéf Andrew Barnes by to odporučil aj iným firmám a - podobne ako predstavitelia japonskej pobočky Microsoftu - tvrdí, že aj v ich spoločnosti toto opatrenie zvýšilo produktivitu práce. "Mali by to vyskúšať aj iné firmy. Budú prekvapené, ako im to pomôže," odporúča Barnes.





Informácie pochádzajú z webstránky britskej mediálnej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.

