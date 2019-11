Stuttgart mal jednu z najhorších obrán Bundesligy, na predaji bekov však zarobil najviac

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Paradox z uplynulej sezóny najvyššej nemeckej futbalovej súťaže. Mužstvo s jednou z najhorších obrán počas letného prestupového obdobia najviac zarobilo na predaji práve svojich bekov.

To je prípad VfB Stuttgart, ktorý si vďaka predaju troch obrancov prilepšil o dovedna 62 miliónov eur. Na zaujímavú skutočnosť upozornil magazín Kicker.

Majster sveta do Bayernu

Deravá defenzíva stála "Švábov", ktorí v 34 ligových vystúpenie bundesligového ročníka 2018/2019 inkasovali až 70-krát, druhý zostup v priebehu štyroch rokov. Horšie na tom boli len Augsburg a zostupujúci Hannover, ktorí mali v tabuľke zhodne po 71 inkasovaných gólov.

Napriek tomu bol na prestupovom trhu o obrancov VfB záujem. Najzaujímavejším "artiklom" bol Benjamin Pavard. Dvadsaťtriročného defenzívného univerzála, ktorý je využiteľný na kraji i v strede obrany, ulovil majstrovský Bayern Mníchov.

Bavorský veľkoklub bol ochotný za majstra sveta zaplatiť 35 miliónov eur. Pavard si pred rokom svojimi výkonmi vybojoval stabilné miesto v základnej jedenástke Francúzska, s ktorým vzápätí získal titul svetového šampióna.

Najmladší dvojgólový Turek

Len pol sezóny stačilo Ozanovi Kabakovi, aby zaujal elitné kluby v Nemecku. Do Stuttgartu prišiel 19-ročný rodák z Ankary v januári 2019 a podpísal kontrakt do júna 2024.

V marci dvakrát skóroval do siete Hannoveru a stal sa najmladším Turkom a tretím najmladším hráčom VfB, ktorý v jednom bundesligovom zápase dosiahol dva góly. V lete odišiel Kabak do Schalke 04 za 15 miliónov eur, keď klub z Gelsenkirchenu využil výstupnú klauzulu v jeho kontrakte.

Tretím do partie odchádzajúcich futbalistov Stuttgartu je Timo Baumgartl, ktorý vyrástol v mládežníckej základni VfB. V úvode leta sa s reprezentáciou Nemecka do 21 rokov prebojoval na majstrovstvách Európy až do finále.

Aj výkony na kontinentálnom šampionáte mu vyniesli angažmán v poprednom holandskom klube PSV Eindhoven. Stuttgart zinkasuje za 23-ročného blondiaka 12 miliónov eur.





