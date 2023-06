Stúpol predaj falošných liekov, Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred vedľajšími účinkami

V rozvojových krajinách sa v súvislosti s koronavírusom predáva čoraz viac falošných liekov, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Prieskum BBC News zistil, že takéto lieky predávajú napríklad v Afrike, pričom falšovatelia zneužívajú diery na trhu.

WHO upozornila, že konzumovanie týchto liekov by mohlo mať „vážne vedľajšie účinky“. Jeden z jej expertov varoval dokonca pred „paralelnou pandémiou nevyhovujúcich a sfalšovaných produktov“.

Na celom svete sa ľudia snažia predzásobiť základnými liekmi. Keďže sú však dve hlavné krajiny produkujúce zásoby liečiv, Čína a India, kvázi uzavreté, dopyt prevyšuje ponuku a do obehu sa dostávajú nebezpečné nepravé lieky.

V rovnaký týždeň, ako WHO v marci vyhlásila pandémiu koronavírusu, zadržali agenti Interpolu za sedem dní v 90 štátoch 121 osôb a skonfiškovali nebezpečné farmaceutické výrobky za viac než 14 miliónov dolárov (12,8 milióna eur).





Od Malajzie až po Mozambik zaistili tisícky falošných ochranných masiek a liekov, z ktorých mnohé sľubovali vyliečenie z ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

