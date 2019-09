Štúdium v Británii sa po brexite nezmení, ale študenti z Európskej únie si zrejme neskôr priplatia

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, britská vláda prisľúbila, že pre študentov vysokých škôl z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ.