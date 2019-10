Študenti dúfajú, že Kiskova strana bude viac vnímať názory mladých ľudí

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Dúfame, že budúca politická strana prezidenta Andreja Kisku bude vnímať a riešiť problémy, záujmy a názory mladých ľudí vo väčšej miere než doterajšie politické subjekty.

Pozitívna zmena na Slovensku

Pre agentúru SITA tak reagoval tím študentov, ktorí organizujú Študentské voľby na to, že Kiska zakladá svoju stranu.

"Ak sa mladí v najbližších parlamentných voľbách rozhodnú jeho stranu voliť, je to ich rozhodnutie. Veríme, že tak spravia na základe kritickej analýzy minulého politického života členov, predvolebných sľubov a programu tejto strany," dodali.

Študenti sú radi, že Kiska vyvíja snahu pre pozitívnu zmenu na Slovensku. Akákoľvek aktivita legitímneho a nepopulistického politika alebo civilnej osoby so snahou pre zmenu na Slovensku je podľa nich vítaná a naďalej budú situáciu sledovať so záujmom.

Populistický politický marketing

Splnomocnenkyňa pre PR a médiá Študentských volieb Karolína Schwabová prezidentovi odporúča, aby najprv naplnil svoj mandát prezidenta, ktorý má byť nestranný, a neavizovať potenciálnu spoluprácu s istými terajšími parlamentnými politickými stranami pred naplnením jeho mandátu.





"Taktiež dúfam, že sa do budúcnosti vyvaruje populistického politického marketingu. Jeho snahu o zjednotenie voličov opozičných strán a o mobilizáciu nerozhodnutých voličov s averziou voči statusu quo na slovenskej politickej scéne vnímam ako potrebný krok k zvýšeniu úrovne demokracie na Slovensku. Pána prezidenta vnímam ako človeka s integritou, preto by som bola nanajvýš sklamaná, ak by jeho krok k zakladaniu nového politického subjektu dopadol ako niektoré minulé pokusy podobného typu," dodala Schwabová.





