Strýcová dosiahla na Wimbledone najlepšie výsledky kariéry a nadviazala na úspechy krajaniek

"Je to veľká česť byť svetovou jednotkou vo štvorhre. Som šťastná, že som vyhrala svoj prvý grandslam. Nedokázala by som to však bez mojej úžasnej partnerky. Veľa sme pracovali a som hrdá na všetky naše spoločné úspechy," vyjadrila sa Strýcová pre web wtatennis.com.