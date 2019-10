Stretnutie policajtov a ministra Gála v prípade Jankovskej a ďalších sudcov už nie je potrebné

20.10.2019 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia špeciálneho tímu Hmla, ktorí preverujú podozrenia u niektorých sudcov či sudkýň, sa už nepotrebujú stretnúť s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd). Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Policajného zboru Michal Slivka s tým, že problémy, ktoré mohli nastať, sa podarilo vyriešiť. Hlavnou témou stretnutia mal byť Gálov disciplinárny podnet na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú a sudkyňu Zuzanu Maruniakovú. Polícia s Gálom konzultovala jeho návrhy, pretože v prípade disciplinárneho stíhania hrozil konflikt s trestným konaním, v ktorom zatiaľ nie sú obvinené konkrétne osoby. Ak by disciplinárny senát rozhodol právoplatne pred skončením trestného stíhania, spomínané sudkyne by už nemohli dostať trest za rovnaký skutok.

„Minister spravodlivosti požiadal vyšetrovateľov pracovnej skupiny Hmla o informatívne stretnutie, kde mali byť oboznámení s návrhom disciplinárneho konania vo vzťahu k dotknutým sudcom. Stretnutie bolo z dôvodu neplánovanej služobnej činnosti zrušené. Ministerstvo spravodlivosti SR preto návrh možného začatia disciplinárneho konania predložilo vyšetrovateľom na preskúmanie, aby sa predišlo k zmareniu trestného konania. Disciplinárne konanie je totiž v určitých bodoch totožné s trestným konaním a jeho právoplatné skončenie by so zreteľom na právnu zásadu mohlo viesť k zmareniu postupu podľa Trestného poriadku. Ministerstvo spravodlivosti sme s touto skutočnosťou oboznámili a osobné stretnutie už nie je potrebné,“ uviedol Slivka.

Na verejnosť sa medzičasom dostali dve zvukové nahrávky. Jednou z nich je údajne kauza Gorila, ktorú anonym v stredu rozoslal do viacerých redakcií. Na druhej nahrávke je údajný rozhovor medzi Marianom K. a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. V oboch prípadoch ide o podozrenia z korupcie, vydierania či iných trestných činov. V pondelok 21. októbra je preto naplánované pracovné stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s ministrom spravodlivosti, šéfkou rezortu vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), predstaviteľmi polície, prokuratúry aj Súdnej rady SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !