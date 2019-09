Strelca z Floridy ako mladistvého dvakrát hospitalizovali na psychiatrii, mal predpísané aj lieky

BALTIMORE 28. augusta (WebNoviny.sk) - Muža, ktorý v nedeľu spustil paľbu na turnaji v hraní videohier na Floride a zabil pri tom dvoch ľudí, v minulosti dvakrát hospitalizovali na psychiatrii. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, ktoré získala agentúra The Associated Press.

Streľba na turnaji v hraní videohier

V rozvodových dokumentoch rodičov 24-ročného Davida Katza z Baltimoru sa uvádza, že ako mladistvého ho dvakrát hospitalizovali v psychiatrických zariadeniach a predpísali mu antipsychotiká a antidepresíva.



Katz spustil streľbu v jednom z barov v nákupnom centre Jacksonville na Floride, keď sa tam práve odohrával spomínaný turnaj. Okrem dvoch mŕtvych si jeho vyčíňanie vyžiadalo aj 10 zranených. Mladík nakoniec obrátil zbraň proti sebe a zabil sa. Jacksonvillský šerif Mike Williams odmietol komentovať možný motív streľby.

Zákaz predaja zbraní

Federálne zákony prikazujú kupcom zbraní, aby oznámili, či ich niekedy nedobrovoľne umiestnili do psychiatrickej liečebne. Zákon v štáte Maryland, kde sa nachádza Baltimore, dokonca zakazuje predaj alebo poskytnutie zbrane osobe, ktorej diagnostikovali duševnú poruchu alebo u nej v minulosti zaznamenali násilné správanie sa.

Podľa šerifa si však Katz v Baltimore legálne kúpil dve ručné strelné zbrane, ktoré mal pri sebe. Williams vysvetlil, že pri útoku strieľal len z jednej. Či strelec pri kúpe zbraní oznámil svoju hospitalizáciu na psychiatrii, nepovedal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !