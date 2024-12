Stredoslovenské múzeum ponúka dobrodružnú výstavu, návštevníci sa ocitnú v historickej pracovni cestovateľa (video)

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nová výstava Stredoslovenského múzea (SSM), ktorú v nedeľu sprístupnili v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, zavedie návštevníkov do pracovne cestovateľa 19. storočia.

Môžu tu objaviť zaujímavé predmety, ktoré návštevník na svojich cestách objavuje a bližšie spoznáva. Zároveň zistia, ktoré krajiny už navštívil a kam sa ešte len chystá. Múzeum chce komornou výstavou „S kompasom v ruke“ vzdať hold cestovaniu.

Historické predmety

Svetobežník, ktorého sa rozhodlo múzeum predstaviť svojim návštevníkom, chce okrem nových krajín prezentovať aj rastliny, minerály či exotické zvieratá, ktoré sa na danom mieste vyskytujú. K nahliadnutiu tak budú vzácne exponáty, ktoré by si inak nemohli prezrieť na jednom mieste.





Medzi vystavenými zbierkovými predmetmi bude môcť návštevník nájsť historický glóbus, lodné kufre, modely lodí či zbierky tropického hmyzu a zvierat.

Hra na cestovateľa

Návštevníci sa tiež môžu zahrať na cestovateľa a to prostredníctvom veľkej interaktívnej mapy sveta, kde vyznačia, kam už cestovali alebo by ešte len chceli vycestovať.





„Je to cestovateľ 19. storočia, ktorý navštevuje aj iné kontinenty než materskú Európu. Zo svojich ciest v Ázii, Austrálii a inde si doniesol suveníry a vzácne relikty. Výstavná miestnosť je koncipovaná ako pracovňa, kde si cestovateľ plánuje cesty, ale aj uskladňuje trofeje. Pri tejto príležitosti to bude jedinečná prezentácia fondov a jeho zástupcov typických aj pre iné kontinenty, ktoré by sa pri iných výstavách nemohli prezentovať,“ objasnil kurátor výstavy Filip Glocko s tým, že komorná výstava venovaná Svetovému dňu cestovania bude prístupná do decembra.









