Stredoškoláčky a stredoškoláci prezradili, kde sa najviac naučili o IT, a v škole to nebolo. Prečo?

Stredoškoláčky a stredoškoláci sa najviac o IT naučili v súkromí, nie v škole. Získavanie digitálnych zručností v škole je v úzadí, študentky a študenti ich skôr získavajú od rodiny a blízkych, v rovesníckych skupinách či samovzdelávaním.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Krajinka, ktorý s podporou spoločnosti Slovak Telekom realizovala pre organizáciu Aj Ty v IT.

Žiadna podpora

Kvalitatívny prieskum bol realizovaný na prelome rokov 2022 a 2023, pričom sa do hĺbkových rozhovorov zapojilo 56 dievčat a osem chlapcov.

Focusové skupiny, ktorých bolo osem, boli vedené anonymne a trvali 90 až 120 minút. Cieľom bolo zistiť, ako vnímajú stredoškoláčky IT, a čo spôsobuje ich nižší záujem o toto odvetvie.

V prieskume poniektoré respondentky uviedli i to, že škola im v danom odbore neponúkla žiadnu podporu, prípadne bola podľa nich táto podpora nedostatočná.

Prieskum skúmal, aké konkrétne dôvody odrádzajú stredoškoláčky od záujmu o informatiku.

Voľný predmet

Medzi odpoveďami dominovala tá, že informatika je na školách pomerne „voľným“ predmetom, v ktorom nie je kladený dôraz na výsledky.

Spomínali tiež to, že nároky na študentstvo, ktoré nechce z informatiky maturovať, ani sa jej v budúcnosti profesionálne venovať, sú znižované.

Medzi odpoveďami zúčastnených v prieskume sa tiež vyskytovali odpovede o nízkej hodinovej dotácii na informatiku, nepochopení učiva a úloh, ale aj o sexistickom prístupe.

Ako ďalšie príčiny uvádzali napríklad aj to, že pedagógovia vytvárali skupiny rýchlejšie napredujúceho študentstva, s ktorým následne preberali náročnejšie učivo.

Školy nemotivujú

Účastníčky a účastníci prieskumu spomínali i to, že pri tímovej práci nedostali priestor na rozvoj individuálnych zručností a poznatkov, prípadne že učiteľstvo rezignovalo na takéto rozvíjanie.

Za problematickú označovali i slabú technickú infraštruktúru na školách.

„Výpovede stredoškoláčok naznačujú, že informatika na školách spočíva najmä v učení ‚tvrdých‘ zručností. Študenti a študentky zdôrazňujú, že ich záujem výrazne ovplyvňuje prístup učiteľa/ky. Výsledky kvalitatívneho prieskumu zároveň odhalili, že školy častokrát nevyvíjajú dostatočné úsilie, ktoré by malo za cieľ zvýšenie motivácie a záujmu o tento odbor. Dievčatá v rozhovoroch taktiež uvádzali, že nemajú znalosti o tom, pri akých pozíciách v IT by sa im tieto znalosti mohli zísť,“ uviedla organizácia Aj Ty v IT.

Viac žien do IT

Zároveň zdôraznila, že podľa súčasných trendov sú digitálne zručnosti a technologické vedomosti dobrým predpokladom pre úspešný vstup na pracovný trh a zamestnanie v IT oblasti prináša viacero benefitov, o ktoré ženy momentálne zbytočne prichádzajú.

„Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najnižším zastúpením žien v IT pracovných kolektívoch. Posilňovanie rodovo homogénnych tímov zároveň môže spôsobiť, že nové technológie nebudú odzrkadľovať životnú skúsenosť ani potreby žien,” vysvetľuje potrebu vyššieho zastúpenia žien v IT výkonná riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

