Stredoškoláci si v simulovaných voľbách vybrali Čaputovú, do druhého kola postúpil aj Mistrík

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Podľa študentov stredných škôl by sa prezidentkou SR stala Zuzana Čaputová. Svoj hlas jej odovzdalo 74,2 percenta stredoškolákov. Za jej protikandidáta Maroša Šefčoviča hlasovalo 25,8 percenta školákov. Vyplýva to z výsledkov študentských prezidentských volieb, ktoré v piatok prezentovali organizátori na tlačovej besede.

Hlas odovzdali tisíce študentov

„Na druhom kole prezidentských volieb sa zúčastnilo 54 miest a obcí a 128 stredných škôl a gymnázií. Svoj hlas odovzdalo 16 890 stredoškolákov. Volebná účasť bola takmer 60 percent," uviedla splnomocnenkyňa pre PR a médiá Študentských volieb Karolína Schwabová. Simulované druhé kolo volieb bolo od 18. do 20. marca.

Prvé kolo volieb bolo 13. až 15. februára. Podľa študentov by sa v druhom kole prezidentských volieb stretli Zuzana Čaputová a Robert Mistrík (kandidatúry sa vzdal až po študentských voľbách, pozn. SITA).

Dialóg o politickom dianí

Čaputovej dalo svoj hlas 38,7 percenta študentov. Mistríka volilo 14,7 percenta stredoškolákov, Mariana Kotlebu viac ako 10 percent, Štefana Harabina 7,6 percenta, Maroša Šefčoviča 5,6 percenta a Milana Krajniaka 5,3 percenta. Ostatní kandidáti nedosiahli päť percent hlasov.

Študentské voľby sú apolitický projekt organizovaný študentmi pre študentov. Má za cieľ viesť dialóg o politickom dianí a vychovať informovaných, kriticky zmýšľajúcich mladých voličov, ktorým budúcnosť ich krajiny nie je ľahostajná. Tím Študentských volieb najbližšie zorganizuje simulované voľby do Európskeho parlamentu.





Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

