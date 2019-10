Štrbová a Dubovcová s fantastickým úspechom, na turnaji World Tour v Gstaade sú vo štvrťfinále

12.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenské reprezentantky Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou postúpili na turnaji World Tour v plážovom volejbale vo švajčiarskom Gstaade už do štvrťfinále play-off.

V piatkovom predpoludňajšom súboji 1. kola vyraďovacej časti zdolali nemeckú dvojicu Sandra Ittlingerová, Chantal Laboureurová 2:0 na sety, popoludní v osemfinále vyradili brazílsky pár Ágatha Bednarczuková, Eduarda Santosová Lisboaová (2:1).

Stúpnu v rebríčku

Pred "päťhviezdičkovým" turnajom v Gstaade patrila Slovenkám v rebríčku 25. pozícia, prienikom medzi osmičku najlepších majú šancu posunúť sa na vyššiu priečku.

V prvom sete im lepšie vyšla koncovka a vyhrali ho 21:19, v druhom si vypracovali výraznejší náskok a ovládli ho 21:16. Popoludní síce prehrali s Brazílčankami prvý set 16:21, no nezlomilo ich to a druhý získali vo svoj prospech 21:11.

Získali cenný skalp

Aj v treťom ťahali za dlhší koniec a súperkám vrátili májovú prehru zo "štvorhviezdičkového" turnaja v Číne. V sobotu Slovenky nastúpia proti švajčiarskej dvojici Tanja Hüberliová a Nina Betschartová.

"Získať takýto skalp je veľmi príjemný pocit. Tento rok už sa nám to podarilo proti legende Kerri Walshovej aj ďalším Brazílčankám či Nemkám. Pre sebavedomie je veľmi dôležité, keď zdoláte výborný tím a viete, že s nimi môžete hrať. V zápase som mala trochu déjá vu - prvý set bol síce lepší než vo vzájomnom súboji v Číne, ale prehrali sme o päť bodov. Druhý opäť dospel do koncovky a povedala som si, že už to nebude ako vtedy. V tajbrejku sme rýchlo vhodne zareagovali a upravili taktiku na konci Andrea čapla ich útoky a podarilo sa. Po zápase bola celá tribúna od šťastia v slzách, máme tu naozaj silnú podporu od miestnych Slovákov, Čechov, ja tiež od sestry Terezky. Včera to v tajbrejku proti Švajčiarkam boli veľké nervy, teraz sa nám hralo dobre, uvoľnene - ony museli a my sme mohli," uviedla Dubovcová na webe Slovenskej volejbalovej federácie.

Turnaj World Tour v plážovom volejbale Five stars (Major) - Gstaad o postup do osemfinále: Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR) - Sandra Ittlingerová, Chantal Laboureurová (Nem.) 2:0 (19, 16) osemfinále: Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR) - Ágatha Bednarczuková, Eduarda Santosová Lisboaová (Braz.) 2:1 (-16, 19, 11)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !