Stravné lístky sú výhodnejšie ako finančný príspevok na stravovanie, upozorňuje KPMG

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Stravné lístky sú z daňového hľadiska jednoznačne výhodnejšie ako finančný príspevok na stravovanie. V tlačovej správe na to upozorňuje poradenská spoločnosť KPMG. Väčšina spoločností preto využíva prechodné obdobie do konca roka 2021 a čaká so zavedením finančného príspevku.

Spoločnosť KMPG očakáva, že vládna koalícia do konca tohto roka novelizuje ustanovenia Zákonníka práce, ktoré upravujú poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Poukážky sú oslobodené od daní

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky v sume 5 eur, tie sú oslobodené od daní a odvodov v celej výške. Zo sumy 5 eur pritom tvorí 2,81 eura príspevok zamestnanca, 1 euro príspevok zo sociálneho fondu a 1,19 eura dobrovoľný príspevok zamestnávateľa.

Finančný príspevok by však bol v tomto prípade oslobodený iba do výšky 3,81 eura a zo zvyšných 1,19 eura by zamestnanec platil dane a odvody. Z tejto sumy by musel zaplatiť odvody aj zamestnávateľ.

Zamestnávateľ môže prispievať v neobmedzenej výške

Zamestnávateľ môže podľa KPMG prispievať na stravovanie zo sociálneho fondu v neobmedzenej výške, či už si zamestnanec vyberie finančnú formu alebo stravovacie poukážky. Celý príspevok zo sociálneho fondu je oslobodeným príjmom zamestnanca.

„Pre zamestnávateľa by v uvedenom prípade stravovacej poukážky bola suma 1,19 eura nedaňovým výdavkom. Ak by zamestnávateľ poskytoval finančný príspevok, bol by považovaný za daňovo uznateľný výdavok v plnej výške," upozorňuje daňová poradkyňa z KPMG na Slovensku Ivana Soboličová.

Právo výberu

Je to podľa nej preto, že 1,19 eura bolo považované za zdaniteľný príjem už na strane zamestnanca. Dodatočným nákladom spoločnosti by však boli sociálne a zdravotné odvody zamestnávateľa zo zdaniteľného príjmu zamestnanca, ktoré môžu byť vyšší náklad ako daň pri daňovo neuznateľnom výdavku.

Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.

Viazaný je na 12 mesiacov

Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka. Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov.

Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.

