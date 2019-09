Strana Za ľudí si na sneme zvolí predsedu, schvaľovať sa bude aj volebný program

28.9.2019 (Webnoviny.sk) - Politická strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí zvolí na sobotňajšom ustanovujúcom sneme v Košiciach svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva.

Schválenie programu do volieb

Ako agentúru SITA informovalo tlačové oddelenie strany, na sneme budú členovia Za ľudí schvaľovať volebný program strany do budúcoročných parlamentných volieb.

Podľa posledných dvoch prieskumov verejnej mienky by sa novozaložená strana Za ľudí dostala do parlamentu. Agentúra Focus jej 19. septembra namerala 6,5 percenta, podľa výsledkov agentúry MVK z konca augusta by stranu volilo 7,9 percenta voličov.

Kiska predstavil stranu v polovici júna





Sú nimi organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, primátor Nitry Marek Hattas, bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, diplomat a riaditeľ think-tanku Carnegie Europe Tomáš Valášek, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký či Kiskova spolupracovníčka z Kancelárie prezidenta SR Vladimíra Marcinková, ktorá je dcérou starostu Ledeckého.





Neskôr do strany pribudla aj Veronika Remišová, ktorá bola predtým dvojkou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Podpisy nevyhnutné na registráciu strany odovzdali Kiskovci na ministerstve vnútra začiatkom augusta.

