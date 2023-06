Strana Za ľudí navrhuje dať samosprávam pätinu všetkých daní, mali by byť stabilnejšie

Strana Za ľudí navrhuje zmeniť mix podielových daní. Samospráva by po novom nemala nárok len na výnos z dane z príjmov fyzických osôb, ale jej príjmy by tvorili 20 percent z výberu všetkých daní na Slovensku.

Na tlačovej besede to uviedol hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý. Vyššie územné celky, mestá a obce by tak podľa neho neboli odkázané len na výnos z dane z príjmov pracujúcich, ale mali by podiel na všetkých vybraných daniach.

Týmto krokom by boli príjmy samospráv podľa Meravého výrazne stabilnejšie.

Mestá a obce by podľa návrhu najmenšej koaličnej strany dostávali 14 percent a župy 6 percent z celkovej sumy vybraných daní. Ak parlament schváli návrh na razantnejší nárast daňového bonusu na dieťa, samospráva by pri takomto mixe podielových daní podľa Meravého prišla o 100 miliónov eur, a nie o očakávaných 500 miliónov eur. „Prichádzame so systémovým riešením, ktoré bude fungovať dlhodobo,“ povedala podpredsedníčka strany Viera Leščáková.

Do väzenia odchádza „zametač“ Smeru, konštatovala Remišová

Do väzenia odchádza bývalý špeciálny prokurátor a „zametač“ Smeru, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu strážcu zákona. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová takto reagovala na rozsudok nad Dušanom Kováčikom, ktorý dostal osemročný trest. Strana to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Ficovi spojenci sa priznávajú či končia vo väzení, odsúdení nezávislými súdmi. Podozrenia z organizovanej skupiny, ktorú mal prikrývať práve Fico so svojimi najbližšími ľuďmi sa ešte pred súdy dostanú," vyhlásila Remišová.





Doplnila, že odsúdenie Kováčika je symbolom, že roky nedotknuteľní predstavitelia skorumpovaného systému sa po dlhej dobe „musia obávať spravodlivosti“.

Juraj Šeliga k odsúdeniu Kováčika dodal, že spravodlivému súdu nikto neujde. „Dva vysokoodborné súdy rozhodli o tom, že Kováčik je obyčajný úplatkár. Nie je to žiaden politický väzeň. Je to človek, ktorý chránil „našich ľudí“ a je členom širšej organizovanej skupiny, ktorá rozkrádala túto krajinu," skonštatoval. Pripomenul tiež, že súdy na Slovensku nie sú s nikým dohodnuté a rozhodovali nezávisle s pokojom, nie hnevom.





Súd podľa Hegera potvrdil, že Kováčik je zločinec. Dobre si zapamätajme tento deň, napísal

Rozhodnutie súdu podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) potvrdilo, že Dušan Kováčik je zločinec. Premiér dodal, že Kováčik spolupracoval s mafiou a nechal sa ňou podplácať.

Skonštatoval to vo svojom profile na sociálnej sieti. „Takýto hlboký morálny úpadok nebol len jeho osobným zlyhaním, ale aj symptómom režimu pod vedením strany Smer.

A tí, čo ho dnes v parlamente obhajujú, nie sú lepší ako on. Dobre si zapamätajme tento deň," vyhlásil.

Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik ide do väzenia, ale nebude to na 14 rokov

Najvyšší súd SR uznal bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za vinného a uložil mu trest odňatia slobody na osem rokov.

Ďalej udelil odsúdenému peňažný trest 100-tisíc eur. Súd zároveň zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 20. septembra, ktorý ho odsúdil na 14 rokov väzenia.

Senát NS SR oslobodil Kováčika z obžaloby týkajúcej sa podpory zločineckej skupiny. Zároveň ho však uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku od skupiny takáčovcov vo výške 50-tisíc eur.













