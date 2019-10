Strana SaS sa stretne na nominačnom kongrese, schváli kandidačnú listinu do parlamentných volieb

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sobotnom nominačnom kongrese v Jasnej schváli kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Tento kongres bude neverejný. Predseda strany Richard Sulík to pre agentúru SITA odôvodnil tým, že na kongrese sa budú preberať interné záležitosti a on nemá vo zvyku ich riešiť na verejnosti.

Šéf liberálov 30. septembra predstavil svoj návrh kandidátky do parlamentných volieb 2020, ktorú aj sám povedie. Číslom dva v jeho návrhu je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Miesto číslo tri je neobsadené. Sulík dúfa, že túto pozíciu prijme Jana Kiššová, ktorá sa hlási k tzv. Demokratickému jadru SaS.

Stabilný poslanecký klub

Predseda SaS uviedol, že ľudia, ktorí sú na jeho kandidátke, prispejú k tomu, že poslanecký klub SaS bude po voľbách stabilný. V prvej pätnástke kandidačnej listiny SaS sú navrhnutí aj Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Jana Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Juraj Droba, Jarmila Hargašová, Anna Zemanová, Peter Osuský a Ondrej Dostál.

Václav Mika, ktorý bol na 10. mieste kandidátky, 3. októbra predsedovi strany Sloboda a solidarita Richardovi Sulíkovi oznámil, že odstupuje z kandidatúry, avšak naďalej ostáva sympatizantom strany Sloboda a solidarita.





Šéf liberálov oznámil, že na svoju kandidátku nedá poslancov okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára, ktorí sa nezúčastnili na mimoriadnom kongrese strany 7. septembra vo Zvolene, na ktorom bol Sulík opätovne zvolený za predsedu strany na ďalšie štyri roky.

Demokratické jadro SaS

Na mimoriadnom kongrese sa pre nesúhlas so spôsobom, akým bol zvolaný, nezúčastnili podpredsedovia SaS Ľubomír Galko, Jana Kiššová, predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka.





V ten deň oznámili, že v strane zakladajú názorovú platformu Demokratické jadro SaS a na sobotnom nominačnom kongrese strany ponúknu inú alternatívu kandidátky.





Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý koncom septembra realizovala agentúra FOCUS by sa SaS dostala do parlamentu so ziskom šiestich percent. Na hranici zvoliteľnosti bola strana aj podľa ďalšieho prieskumu agentúry Focus z 19. septembra, v ktorom by ju volilo 6,8 percenta opýtaných.

