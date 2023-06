Štrajk francúzskych dopravcov je najdlhší od roku 1968, ale Macron neplánuje ustúpiť

V prejave v predvečer Nového roku francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že neustúpi od svojho plánu na zmenu zložitého dôchodkového systému Francúzska. Výsledkom reformy má byť to, že obyvatelia krajiny budú pracovať dlhšie, aby penziu získali. "Bola by to zrada našich detí a ich detí, ktoré by museli platiť za to, že sme rezignovali," uviedol.