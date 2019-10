Stovky starostov a radných sa prišli rozlúčiť so zavraždeným starostom Gdanska Adamowiczom

VARŠAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Viac ako 300 starostov a členov mestských rád zo všetkých kútov Poľska sa prišlo v piatok rozlúčiť so zavraždeným starostom Gdanska Pawlom Adamowiczom na ceremóniu, ktorá sa koná v predvečer jeho pohrebu v priestoroch legendárnych gdanských lodeníc, kde sa začal v 80. rokoch minulého storočia rúcať poľský komunistický režim.

Pohreb v Bazilike

Jeho rakvu následne prenesú ulicami, ktorými Adamowicz chodil, popod jeho rodný dom, v ktorom stále žijú jeho rodičia a popri školách, ktoré navštevoval, až do gdanskej Baziliky Najsvätejšej Panny Márie. V nej sa v sobotu uskutoční oficiálny pohreb za účasti poľského prezidenta, premiéra a tiež prezidenta Európskej rady Donalda Tuska, ktorý bol Adamowiczovým blízkym priateľom.

Nebohého starostu Gdanska Adamowicza minulú nedeľu napadol muž na pódiu počas charitatívnej akcie v Gdansku a bodol ho do srdca a do brucha. Adamowicz po prevoze do nemocnice absolvoval päťhodinovú operáciu a v pondelok svojím zraneniam podľahol.

Útočníka väznili za bankové lúpeže

Útočníkom bol v minulosti odsúdený kriminálnik, ktorý svoj čin nazval politickou pomstou a vyjadril sa, že je odporcom politickej strany Občianska platforma (OP). Nenávisť voči tejto strane odôvodňoval aj tým, že počas jej vlády ho väznili za bankové lúpeže.

OP je hlavnou opozičnou silou proti vládnucej nacionalistickej strane Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského. Adamowicz, v minulosti známy disident a člen protikomunistického odborového hnutia Solidarita, bol popredným členom OP, ktorej dlhoročným lídrom a doteraz najvýraznejšou postavou bol súčasný šéf Európskej rady Tusk.





