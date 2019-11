Stovky dedinčanov sa v Peru vlámali do kancelárie miestneho prokurátora, zničili stovky spisov

LIMA 21. júla (WebNoviny.sk) - V peruánskej provincii Sihuas sa v piatok stovky dedinčanov vlámali do kancelárií miestneho prokurátora a súdu. Na protest proti korupcii v súdnom systéme pritom zničili tisícky spisov.

Demonštrácia sa uskutočnila v súvislosti so škandálom okolo Pedra Gonzala Chávarryho, ktorý nastúpil do úradu generálneho prokurátora Peru. Na verejnosť sa pritom nedávno dostala nahrávka, ako Chávarry uzatvára tajnú dohodu so zdiskreditovaným sudcom najvyššieho súdu.



Premiér César Villanueva požiadal Chávarryho, aby odstúpil, pretože krajina si podľa neho zaslúži generálneho prokurátora, ktorý nečelí žiadnym podozreniam. Ten však kritiku odmietol ako nespravodlivé zaobchádzanie zo strany médií.

V súvislosti so zverejnením tajných nahrávok telefonátov, ako viacerí sudcovia uzatvárajú tajné dohody o povýšeniach či trestoch za zločiny, prišlo o miesta viacero sudcov a vysoko postavených predstaviteľov súdnictva. V súvislosti so škandálom tiež v piatok kongres schválil prepustenie siedmich členov komisie zodpovednej za výber a kontrolu sudcov.

