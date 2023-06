Stoltenberg sa vyjadril k tomu, kto bol za sabotážou plynovodov Nord Stream

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg upozornil, že sa ešte nepodarilo identifikovať páchateľa sabotáže plynovodov Nord Stream z vlaňajšieho septembra.

Vyjadril sa tak v reakcii na medializované správy, podľa ktorých je za útokom proukrajinská skupina. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Zatiaľ sme nedokázali identifikovať kto bol za (sabotážou),“ povedal Stoltenberg a dodal, že „pokračujú národné vyšetrovania“ a bolo by podľa neho správne počkať na ich dokončenie.





Denník New York Times v utorok tvrdil, že nové spravodajské informácie, ktoré preverili americkí predstavitelia, naznačujú spojitosť so skupinou lojálnou Ukrajine, ktorá však koná nezávisle od vlády v Kyjeve.

Zdroj oboznámený s americkou spravodajskou službou povedal pre CNN, že hodnotenie nie je prevládajúcim názorom spravodajskej komunity a že Spojené štáty zatiaľ neidentifikovali vinníka útoku. Zdroj dodal, že spravodajská komunita nemá žiadne dôkazy o tom, že by ukrajinskí lídri vrátane prezidenta Zelenského vedeli o sabotáži plynovodu alebo sa na nej podieľali.





Sabotáž Nord Streamu mohla byť spáchaná pod falošnou vlajkou. Pistorius varuje ľudí, aby nerobili predčasné závery





Ľudia by sa podľa nemeckého ministra obrany mali vyvarovať predčasným záverom o medializovaných správach, podľa ktorých je za vlaňajším útokom na plynovody Nord Stream 1 a 2 proukrajinská skupina. Informuje o tom spravodajský portál CNN.





Boris Pistorius v rozhovore pre rádio Deutschlandfunk povedal, že je možné, že útok bol operáciou pod falošnou vlajkou.

„Mohlo by to byť, a v správach sa to tiež jasne ukázalo, že to bola akcia pod falošnou vlajkou, inými slovami, obviniť proukrajinské skupiny a nechať to tak vyzerať, pravdepodobnosť jedného alebo druhého je rovnako vysoká, takže teraz musíme počkať a uvidíme, ako sa veci vyvinú,“ skonštatoval minister.





Nemecká spolková prokuratúra medzičasom informovala, že v januári prehľadala loď podozrivú z toho, že prevážala výbušniny použité pri septembrových výbuchoch na plynovodoch Nord Stream.





„Vyhodnocovanie zaistených stôp a predmetov pokračuje. Totožnosť páchateľov a ich motívy sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla prokuratúra v stanovisku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.