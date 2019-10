Stoch sa so Slaviou teší na štvrťfinále Európskej ligy proti Chelsea, pochvaľuje si trénera

PRAHA 28. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch patrí k najväčším osobnostiam českej ligy, oporám a pilierom Slavie Praha, kde prišiel v lete 2017. "Zošívaní" sú lídrom najvyššej českej súťaže 2018/2019, v súčasnosti majú deväťbodový náskok pred Viktoriou Plzeň. Stoch k tomu prispel jedenástimi gólmi a deviatimi účinnými prihrávkami, pochvaľuje si pôsobenie trénera Jindřicha Trpišovského.

"Kouč spolu s asistentmi majú plán, ktorý sa nám snažia vštepiť. Ukazuje sa, že je úspešný. Pán Trpišovský chce hrať moderný futbal, je v tom dosť behania, náročný štýl. Nebolo to vždy ideálne, ale sme na dobrej ceste. Stále sa zlepšujeme, víťazíme. Tréner je síce veľmi tvrdý, ale dokáže aj zavtipkovať," povedal Stoch v diskusnej relácii Rozstrel na iDnes.tv.

Veľké zápasy proti top tímu

Slavii sa darí nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej klubovej scéne. Pražský tím v dramatickom dvojzápase uspel v konfrontácii s FC Sevilla v osemfinále Európskej ligy (po remíze 2:2 v Španielsku zvíťazila Slavia doma 4:3 po predĺžení, pozn.) a v elitnej osmičke tejto druhej najprestížnejšej futbalovej súťaže na "starom kontinente" nastúpi proti anglickému FC Chelsea.

Dvadsaťdeväťročný slovenský krídelník pozná klub zo Stamford Bridge, bol tam v období rokov 2006 - 2010, a to v mládežníckej akadémii, ale aj v seniorskom A-tíme. Na trávnik sa v drese "áčka" dostal v piatich súťažných dueloch z pozície náhradníka.

"Želal som si FC Chelsea pri každom žrebe, konečne to vyšlo. Celé mužstvo sa mimoriadne teší, budú to veľké zápasy proti top tímu," vyjadril sa Miroslav Stoch, ktorý na ceste do štvrťfinále až na jednu výnimku nastúpil vo všetkých doterajších dueloch EL s bilanciou dva góly a dve prihrávky: "Šance sú podobné ako pred súbojmi proti Seville. Veľmi veľké teda nie sú, ale pôjdeme do duelov s FC Chelsea rovnako odhodlane ako proti španielskemu súperovi. Človek nikdy nevie, možno sa to podarí. A celkový triumf v Európskej lige? Uvidíme, snívať môžeme."

Začiatky v Chelsea boli ťažké

Nitriansky rodák už ako 16-ročný prišiel z domoviny na Britské ostrovy do spomenutého veľkoklubu. "Prvé mesiace boli ťažké, nevedel som ani slovo po anglicky, v kabíne si zo mňa často robili srandu. Tri roky v londýnskom tíme mi však dali strašne veľa," vrátil sa k obdobiu spred viac ako desiatich rokov nevysoký slovenský krídelník a doplnil: "Potom som sa v FC Chelsea posunul do ´osemnástky´, neskôr do rezervy A-tímu a tretia sezóna už bola v prvom mužstve. To bolo až nad plán, ani sa mi o tom nesnívalo - a zrazu som cestoval na zápasy Ligy majstrov a mal aj päť štartov v lige. Pocit, že sledujete zblízka najlepších hráčov na svete, bol jednoducho super."

Kroky Miroslava Stocha na klubovej úrovni viedli aj do Holandska (FC Twente), Turecka (Fenerbahce Istanbul, Bursaspor), Grécka (PAOK Solún) a Spojených arabských emirátov (Al Ain), ostatné necelé dva roky je v Slavii Praha. "Ťažko povedať, kde mi bolo najlepšie. Na všetky krajiny mám pekné spomienky," vyjadril sa v relácii Rozstrel "Miňo" Stoch a pokračoval: "Navždy v srdci mi zostane Turecko. Istanbul je krásne mesto, narodil sa nám tam syn, zažil som tam neskutočné chvíle." Ako stredopoliar Fenerbahce vyhral anketu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o Gól roka 2012, jeho krásny volej ohodnotili najvyššie. "Také niečo sa už nepodarí. Stretol som sa v sále na vyhlásení s Falcaom i Neymarom, bol to pre mňa zážitok na celý život. Keď Carlos Valderrama (niekdajší skvelý stredopoliar Kolumbie, pozn.) prečítal moje meno, ani som nedýchal. Bol som nervózny, to si nikto nedokáže ani predstaviť."

Pôsobenie v Sparte si nevie predstaviť

Slovenský futbalový reprezentant (dosiaľ 59 štartov za A-tím SR a 6 gólov), účastník MS 2010 v JAR a ME 2016 vo Francúzsku, je v Slavii momentálne veľmi spokojný. Prahu si s českou partnerkou i malým synom veľmi obľúbil.

"Som v Slavii šťastný, ale netrúfam si povedať, či tu ukončím kariéru," skonštatoval šikovný krídelník v diskusnej relácii. Na otázku, či by si vedel predstaviť pôsobenie v tíme mestského rivala Sparte Praha, Miroslav Stoch odpovedal: "To asi nie."





