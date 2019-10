Stoch nešiel so Slaviou na sústredenie, v Grécku bude rokovať o zmluve s PAOK Solún

Vedenie českej Slavie Praha dalo nitrianskemu rodákovi povolenie na to, aby odišiel do Grécka, kde má podstúpiť lekársku prehliadku a rokovať o novej zmluve s vedením PAOK Solún. Pre oficiálny web "zošívaných" to uviedol športový riaditeľ pražského tímu Jan Nezmar.