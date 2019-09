Sting: My Songs. Európske turné potvrdené

BRATISLAVA 20. decembra 2018 (WBN/PR) - Cherrytree Management a agentúra Vivien potvrdili, že turné Sting: My Songs v lete obehne Európu.

So špeciálnymi festivalovými a koncertnými vystúpeniami sa 30.6.2019 vráti aj do Bratislavy, kde vystúpi na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Termíny všetkých vystúpení v rámci turné budú ohlásené čoskoro.

Sting: My Songs bude veselá, dynamická šou zameraná na najobľúbenejšie piesne, ktoré Sting napísal počas svojej plodnej kariéry, či už sólo alebo so skupinou Police, a počas ktorej získal 16 Grammy ocenení. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hity ako "Englishman In New York", "Fields of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message in a Bottle" a mnoho ďalších v podaní Stinga za sprievodu elektrického, rockového ansámblu.

Sting: My Songs sa uskutoční 30.6.2019 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, predaj vstupeniek sa odštartuje 18.12.2018 na: www.vivien.sk



Členovia Stingovho fanklubu budú mať príležitosť zakúpiť vstupenky na vybraných miestach po navštívení www.sting.com.

O STINGOVI:

Hudobný skladateľ, spevák, herec, autor a aktivista Sting sa narodil v meste Newcastle v Anglicku. V roku 1977 sa presťahoval do Londýna, kde spolu so Stewartom Copelandom a Andy Summersom založil kapelu The Police. Kapela vydala päť štúdiových albumov, získala šesť Grammy ocenení a dve Brit ceny. V roku 2003 bola uvedená do Rokenrolovej siene slávy.

Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších 10 Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara (vrátane nominácie v 2017 za pieseň "The Empty Chair" z filmu JIM: THE JAMES FOLEY STORY, TONY nomináciu, Cenu Storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares. Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award. Sting získal čestný doktorát na Hudobnej Univerzite v Northumbrii (1992), Berklee College of Music (1994), Univerzite Newcastle na Tyne (2006) a Brownovej univerzite počas jej 250-tych Slávnostných promócií (2018).

Po jeho kritikmi uznávanom albume, 57th & 9th, čo bola jeho prvá rockovo-popová zbierka za posledných desať rokov, Sting a reggae ikona Shaggy vydali spoločný album pod názvom 44/876, ktorý čerpá z veľa prekvapivých spojení v srdci ich hudby. Album bol nedávno nominovaný na cenu Grammy za Najlepší reggae album. Názov, ktorý odkazuje na kódy krajín, z ktorých pochádzajú, 44/876, vzdáva úctu láske, ktoré duo chová k Jamajke: Shaggyho domovine a miestu, kde Sting zložil také klasiky skupiny The Police, akými je napríklad pieseň "Every Breath You Take."

V lete 2018 sa Sting a Shaggy vydali na turné po rôznych historických miestach, kde títo dvaja držitelia ceny Grammy odohrali svoje najoslavovanejšie hity a taktiež piesne z ich nového albumu v kombinácii s členmi ich kapiel. Kritikmi ocenené svetové turné k albumu 44/876 sa uskutočnilo taktiež v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Východnej Európe.

Počas svojej kariéry Sting predal takmer 100 miliónov albumov, sólo aj s kapelou The Police.

Objavil sa vo viac než 15 filmoch, bol výkonným producentom kriticky uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých, a v roku 1989 hral v Žobráckej Opere na Broadwayi. Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu TONY s názvom Posledná loď, ktorá sa inšpirovala jeho spomienkami na komunitu staviteľov lodí z Wallsendu na severovýchode Anglicka, kde sa narodil a vyrastal. Šou na Broadway bežala v rokoch 2014/2015. Sting k nej napísal hudbu a texty. Šou zakončilo kritikmi uznávané turné po miestnych londýnskych divadlách v období marec -júl 2018. Budúci rok bude Sting žiariť v roli vedúceho lodenice Jackie Whitea v torontskej produkcii Poslednej lode v Divadle Princeznej z Walesu od 9. februára do 24. marca 2019.

Stingova podpora ľudsko-právnych organizácií, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid, odrážajú jeho umenie vo všeobecnom dosahu. Spolu so svojou ženou Trudie Styler, Sting založil Rainforest Fund v roku 1989, aby chránil aj dažďové pralesy, ale aj domorodcov, ktorí tam žijú. Spolu usporiadali 18 benefičných koncertov, aby vyzbierali prostriedky a rozšírili povedomie o ohrozených zdrojoch našej planéty. Od svojho vzniku sa Rainforest Fund rozrástol na sieť navzájom prepojených organizácií, ktoré pracujú vo viac než 20 štátoch na troch kontinentoch.

O CHERRYTREE MUSIC COMPANY

Spoločnosť bola založená v roku 2005 skladateľom/producentom Martin Kierszenbaumom, ktorý bol nominovaný na cenu Grammy a poskytuje Cherrytree Music Company manažovanie, služby nahrávacieho štúdia a vydavateľstva množstvu umelcov, producentov a zvukových technikov, ktorí posúvajú hranice kreativity v populárnej hudbe. Cherrytree mal nezmazateľný dopad na hudobnú obec, či už vďaka manažovaniu oslavovaného hudobníka a kultúrnej ikony Stinga, alebo vydaniu prvých dvoch Lady Gaga albumov. Cherrytree Music Company vydala umelecky a komerčne prevratné nahrávky interpretov Feista, Ellie Gouldingovej, Robyn, La Roux, LMFAO, Far East Movement a Disclosure a predala viac ako 35 miliónov nosičov. Počas tohto sa Cherrytree Music Company stala dôležitým zdrojov populárnej hudby a katalyzátorom pre inováciu a spoluprácu umelcov.

Pre viac informácií o Cherrytree Music Company, prosím, navštívte https://soundcloud.com/cherrytree-radio/cherrytree-records-10th-anniversary-special

