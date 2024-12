Ste dôchodca a máte prácu? Už viac nebudete znevýhodnenou osobou zamestnanou v sociálnych podnikoch

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka sa za znevýhodnené osoby pracujúce v sociálnych podnikoch nemajú považovať poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Medzitrh práce

Rezort práce tento návrh zdôvodňuje tým, že sociálne podniky vytvárajú medzitrh práce pre znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby, ktoré sa ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce.

„U osoby, ktorá dosiahla dôchodkový vek, sa predpokladá, že ide na zaslúžený odpočinok po odpracovaných rokoch, avšak stále sa môže kedykoľvek zamestnať na otvorenom pracovnom trhu, ale už bez podpory sociálnemu podniku ako medzitrhu práce," argumentuje ministerstvo. Rezort odhaduje, že navrhovaná zmena sa dotkne približne 20 zamestnancov integračných sociálnych podnikov.

Hranica príjmu stúpne

Novelou zákona sa má tiež zvýšiť hranica príjmu osôb, ktoré sa pre účely sociálneho podniku bývania považujú za oprávnených príjemcov spoločensky prospešného nájomného bývania. Hranica príjmu má stúpnuť zo štvornásobku na päťnásobok sumy životného minima, čím sa rozšíri počet oprávnených osôb a domácností.

„Návrh má pozitívny vplyv na prístup osôb, ktoré tvoria domácnosť a ich príjem je vyšší ako štvornásobok životného minima a zároveň neprevyšuje päťnásobok životného minima, k spoločensky prospešnému nájomnému bývaniu poskytovanému sociálnymi podnikmi bývania," uviedlo ministerstvo práce.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.