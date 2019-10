Stavebný úrad aj stavebník pochybili pri stavbe pod Mostom SNP v Bratislave, potvrdila prokuratúra

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - Prokuratúra potvrdila nezákonný postup petržalského stavebného úradu i stavebníka pri stavbe pod Mostom SNP.

Na stredajšom brífingu to novinárom oznámil riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun s tým, že už poslali stavebnému úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka žiadosť o odstránenie čiernej stavby pod Mostom SNP.

Použili nesprávny paragraf

“Okresná prokuratúra Bratislava V rozhodla, že mestská časť Petržalka i stavebník porušili stavebný zákon tým, že použili nesprávny paragraf pri zásahu do stavby mosta. To znamená, že použili paragraf, ktorý hovorí o tom, že môžete robiť nejaké udržiavacie práce, prípadne záchranné práce v situácii, keď je nejaká živelná pohroma,“ uviedol ďalej Dragun. Dodal, že pod mostom sa nerobia žiadne udržiavacie práce, ale je to nová stavba.

“Obrátil som sa aj na petržalský stavebný úrad, ktorý som požiadal o informáciu, či stavebník, respektíve spoločnosť Zemeguľa, doručili všetky potrebné dokumenty na pokračujúce stavebné konanie na legalizáciu alebo odstránenie stavby. Stavebník však doteraz nedodal všetky potrebné dokumenty,“ povedal Miroslav Dragun. Podľa neho sa tiež obrátia na bratislavský magistrát, aby zrušil nájomnú zmluvu so spoločnosťou Zemeguľa.





Mestská časť Bratislava - Petržalka vydala povolenie na práce pod Mostom SNP, bolo to však iba na odstránenie jeho havarijného stavu. Na prvý pohľad však bolo evidentné, že stavebník je už s prácami za povolením.





Nová drevená konštrukcia, ktorú stavia spoločnosť Zemeguľa ako budúce turisticko-cyklistické centrum, je v súčasnosti na mieste, kde pôvodne boli schody i vstup na vyhliadkovú vežu. Schody tam už nie sú a do reštaurácie sa v súčasnosti turisti dostanú cez dočasný vstup, ktorý na tomto mieste vytvorili.

Stavebník urobil úpravy nad rámec

Po kauze, ktorá sa pre novú stavbu pod mostom spustila, sa primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta Petržalky Vladimír Bajan dohodli na štátnom stavebnom dozore (ŠSD).





Podľa výsledkov stavebného dohľadu, ktoré agentúre SITA poskytla ešte v júni Silvia Vnenková z tlačového oddelenia mestskej časti Bratislava - Petržalka, v priestore pod Mostom SNP stavebník časť stavebných prác urobil pre odstránenie havarijného stavu časti objektu mosta.





“Stavebník však urobil aj opravy a stavebné úpravy nad rámec pôvodne statikom navrhnutých opráv. Po začatí prác zistil väčšie a zásadnejšie ohrozenie nosnej funkcie statických častí konštrukcie vrátane schodísk,“ uviedla ďalej Vnenková s tým, že podľa stavebníka bolo preto nevyhnutné urobiť väčší zásah.





"Stavebník však po zistení nutných zmien tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil, ani nepožiadal o ich povolenie,“ informovala a dodala, že nad rámec stavebných úprav havarijného stavu a stability mosta začal robiť stavebník aj novú konštrukciu dvojpodlažnej stavby.

Mimoriadne odvážne dielo

V čase, keď sa zo stavby pod mostom stala kauza, vyhlásili Most SNP za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa Pamiatkového úradu SR je Most SNP architektonicky i konštruktívne „mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu“.





Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.





Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most vznikol v 60-tych rokoch ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry v meste. V minulosti nebol len dopravným spojením, ale aj nosičom vodovodu a teplovodu pre nové sídlisko pri Dunaji.





Ako pre agentúru SITA uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu, "ak Okresná prokuratúra tvrdí, že práce, ktoré vykonával investor na Moste SNP, nespadajú pod paragraf 127a, teda stav mosta nie je havarijný, resp. ohrozený inou mimoriadnou udalosťou, mestská časť toto stanovisko rešpektuje".





"Súčasne mestská časť dostala súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom súhlasí s opravou havarijného stavu lávok na Moste SNP za určitých podmienok. Stavebný úrad vyhodnotil okrem týchto stanovísk aj podklady, ktoré dodal, resp. nedodal investor a rozhodol o zastavení konania v tejto veci," uviedla Vnenková.

