Stav demokracie v Bielorusku sa zhoršuje, hodnotia po roku od volieb slovenskí europoslanci

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Občania Bieloruska majú rok po zmanipulovaných voľbách nárok žiť v slobode a nie pod diktátorským režimom Alexandra Lukašenka. Vyplýva to z vyjadrení viacerých poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorých oslovila agentúra SITA.

Podľa Ivana Štefanca (KDH/EPP) nie je Lukašenko legitímnym prezidentom, čo si EP pripomenul aj udelením Sacharovovej ceny pre bieloruskú opozíciu.

Lukašenko má oporu v Kremli

„Ukázalo sa, že režim je schopný urobiť všetko pre to, aby sa udržal pri moci. Vrátane brutálneho policajného násilia, či dokonca vrážd. Nedarilo by sa mu to, ak by nemal oporu v Kremli,“ povedal Štefanec.

Verí, že občianska spoločnosť v Bielorusku sa prebudila a postupne dokáže vybudovať konsolidovanú politickú silu, ktorá krajinu privedie k slobode a demokracii.

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) konštatuje, že Bielorusi majú žiť v slobode a v bezpečí pred diktátorským režimom. Tieto požiadavky ale ostávajú nenaplnené, preto dianie v krajine považuje za tragické pre jeho obyvateľov.

„Udalosti v Bielorusku nám rok po nedemokratických voľbách ukazujú, že Lukašenko stratil posledné zábrany. Svedčia o tom vraždy oponentov režimu, únos európskeho lietadla, tlak na športovcov a či násilné zatvorenie vyše 40 mimovládok,“ uviedol.

Konflikt s Európskou úniou

Dodal, že Lukašenko vedie konflikt nielen vnútri krajiny, ale aj s Európskou úniou (EÚ). „Ukazuje tak, že mu na ľudských životoch nezáleží, keďže hazarduje aj so životmi ľudí z tretích krajín."

„Z môjho pohľadu je kľúčové trestať ďalšie represie Lukašenkovho režimu novými cielenými ekonomickými sankciami, ktoré jeho štátny režim naplno ochromia. Je dôležité, aby sankčný mechanizmus rovnako aplikovali všetky členské štáty Únie a pridali sa ku nim aj iní medzinárodní partneri,“ tvrdí Bilčík. Dodáva, že EÚ má v tomto procese hrať hlavnú a dôslednú úlohu.

Životu nebezpečný diktátor

Michal Šimečka (PS/RE) považuje Lukašenka za životu nebezpečného diktátora, ktorý sa radí k najhorším na planéte.

„Nebezpečný je už nielen pre bežných Bielorusov, ktorých zatvára a mučí vo väzení, ale aj pre medzinárodné spoločenstvo,“ uvádza.

Svedčí o tom nielen únos civilného lietadla s odporcom jeho režimu, ale aj útoky na predstaviteľov opozície žijúcich v zahraničí, alebo rozpútaná migračná kríza v Pobaltí.

Riešením krízy vidí Šimečka v zosilnení tlaku EÚ na to, aby Lukašenko „čo najviac pocítil, že podobné drastické porušovanie ľudských práv nebudeme tolerovať“.

Vírus diktatúry

Diktatúra v Bielorusku sa bráni čoraz brutálnejšie, dôkazom toho je podľa Eugena Jurzycu (SaS/ECR) aj zhoršujúci sa stav demokracie.

„V aktuálnej pandémii zjednodušene platí, že kým nie je zaočkovaný celý svet, nie je zaočkovaný nikto. Vírus diktatúry a občianskej neslobody nie je síce rovnako ľahko prenosný ako vírus COVID-19, prenosný ale je. To je jeden z dvoch vážnych dôvodov, pre ktoré by mala EÚ pomáhať demokracii v Bielorusku,“ konštatuje europoslanec.

Bielorusko si v týchto dňoch pripomína rok od zmarených prezidentských volieb, po ktorých nasledovali masové represálie zo strany Alexandra Lukašenka proti protestujúcim Bielorusom. Výsledkom je niekoľko mŕtvych, tisícky zranených a viac ako 600 politických väzňov.

