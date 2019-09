Štátne železnice počas sviatkov vypravia mimoriadne rýchliky aj 29 posilových vlakov

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví v období blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov štyri mimoriadne rýchliky a 29 posilových vlakov. Reaguje tak na tradične zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu v období od Vianoc cez Nový rok do Troch kráľov.

Ako informoval národný osobný vlakový dopravca, na trati Bratislava - Košice vypraví dva mimoriadne rýchliky R 11609 v piatok 21. decembra a v piatok 4. januára 2019 s odchodom z Bratislavy Hlavnej stanice o 13:49 a s príchodom do Košíc o 19:46. V opačnom smere pôjdu tiež dva mimoriadne rýchliky R 11610, v utorok 1. januára a v pondelok 7. januára.

Z Košíc budú odchádzať o 14:14 a do Bratislavy by mali prísť o 20:16. Mimoriadne rýchliky plánuje dopravca radiť z desiatich vozňov 2. triedy a cestujúcim odporúča včas si zabezpečiť miesto. "Okrem týchto štyroch mimoriadnych spojov vypraví ZSSK aj 29 posilových vlakov, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Najviac posilových vlakov pôjde 6. januára

Posilové vlaky pôjdu počas jedenástich dní od 21. decembra do 6. januára najmä na tratiach Bratislava - Košice, resp. Humenné a Košice - Praha a späť. "Zároveň ZSSK podľa technických možností jednotlivých vlakov posilní aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex,R, RR a Os," dodal Kováč.

Najviac posilových vlakov bude vypravených v nedeľu 6. januára, a to desať, z toho tri regionálne rýchliky na trati Žilina - Bratislava, dva rýchliky Košice - Bratislava, dva regionálne rýchliky (RR) Banská Bystrica - Bratislava, ako aj jeden rýchlik Humenné - Bratislava, regionálny expres (REX) Humenné - Košice a rýchlik Zvolen - Košice.

Päť posilových vlakov pôjde v piatok 21. decembra (vlak SuperCity Pendolino Praha - Žilina - Košice, rýchliky z Bratislavy do Humenného a Košíc a regionálny rýchlik do Žiliny, ako aj regionálny expres Košice - Humenné). Štyri posilové vlaky sú plánované v piatok 4. januára (SC Pendolino Praha - Košice, rýchliky z Bratislavy do Humenného a Košíc, regionálny expres z Košíc do Humenného).

Vlani cez sviatky prepravili státisíce ľudí

Zvyšných desať posilových vlakov pôjde počas ôsmich dní - v sobotu 22. decembra SC Pendolino Košice - Praha, v nedeľu 23. decembra REX Humenné - Košice, v stredu 26. decembra rýchliky z Košíc a z Humenného do Bratislavy, v piatok 28. decembra SC Pendolino z Prahy do Košíc a REX z Košíc do Humenného, v sobotu 29. decembra SC Pendolino z Košíc do Prahy, v nedeľu 30. decembra REX Humenné - Košice, v utorok 1. januára RR Košice - Bratislava a v sobotu 5. januára SC Pendolino z Košíc do Prahy.

ZSSK počas vlaňajších zimných sviatkov od 22. decembra 2017 do 7. januára 2018 prepravila takmer 1,5 milióna cestujúcich. Na najviac vyťaženej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu išlo v uvedenom období 992 376 pasažierov.

Zo všetkých 22 229 vtedy vypravených vlakov malo do cieľovej stanice menej ako päťminútové meškanie 21 187 spojov (95,3 %) a viac ako päť minút meškalo 1 061 spojov (4,8 %). Z celkového počtu 374 IC vlakov a rýchlikov medzi Bratislavou a Košicami prišlo do cieľa načas 258 vlakov (69 %), priemerne meškali zhruba štyri minúty.

