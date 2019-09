Štátne železnice menia cestovný poriadok, pridávajú nové spojenia a ohlásili aj hokejové vlaky IC Macejko

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zavádza od nedele 3. marca prvú zmenu cestovného poriadku 2018/2019.

Nové vlakové spojenie

Viaceré zmeny sa týkajú aj vlakov v diaľkovej vnútroštátnej a medzištátnej doprave. Medzi najpodstatnejšie patria hokejové vlaky IC Macejko, či nové vlakové spojenie Štúrova s Prahou.

V diaľkovej doprave budú z dôvodu ďalšej etapy rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre v úseku Žilina - Púchov upravené časové polohy vlakov IC 44 a R 610 izlato.sk.

"Vlak IC 44 bude v úseku Trnava - Bratislava-Petržalka vedený v neskoršej časovej polohe (Trnava 11:32 - Bratislava-Petržalka 12:29). Odchod vlaku zo stanice Bratislava-Petržalka a príchod do Viedne zostáva zachovaný," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Zmeny v časoch

Vlak R 610 izlato.sk bude v úseku Žilina - Nové Mesto nad Váhom tiež vedený v neskoršej časovej polohe (Žilina 17:22 - Nové Mesto nad Váhom 18:39). Odchod zo stanice Nové Mesto nad Váhom bude zachovaný.

Pre rekonštrukciu medzi Žilinou a Púchovom budú zmenené trasy alebo časové polohy aj niektorých vlakov Ex 12X Valašský expres a Ex 22X Valašský expres, ktoré premávajú na linke Žilina - Horní Lideč - Praha. Dva z týchto vlakov Ex 120 a Ex 124 budú vedené len v úseku Púchov - Praha Hlavní nádraží a dva vlaky Ex 121 a Ex 125 v úseku Praha - Púchov.

Vlaky budú mať v Púchove zabezpečené prípoje na rýchliky v smere do Bratislavy a Košíc. Vlaky Valašský expres Ex 126, Ex 128 a Ex 220 budú v úseku Žilina - Púchov vedené v neskoršej časovej polohe a Ex 129 v úseku Púchov - Žilina v neskoršej časovej polohe s možnosťou prestupu v Žiline alebo Púchove.

Zlepšenie dopravných spojov počas nedieľ

Z dôvodu vytvorenia prípoja od vlaku Ex 145 Ostravan (Praha hl. n. 16:24 - Žilina 21:33) na vlaky RR 764 Cassovia a RR 17764 Cassovia bude posunutý odchod týchto regionálnych rýchlikov v stanici Žilina. RR 764 Cassovia (Košice 18:07 - Trenčín 23:00) bude po novom odchádzať zo Žiliny o 21:39 a RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 - Bratislava hl. st. 00:10) bude po novom odchádzať zo Žiliny o 21:39.

"S cieľom zlepšiť dopravné spojenie v ranných hodinách počas nedieľ bude na trase Nové Zámky - Bratislava premávať nový vlak RR 17870 Pressburg (Nové Zámky 05:00 - Bratislava hl. st. 06:03). Vlak bude jazdiť v nedeľu a 20. apríla, 22. apríla, 6. júla a 2. novembra," uviedol Kováč. Nový vlak nahradí vlak REX 1872 (Nové Zámky 05:18 - Bratislava hl. st. 06:30), ktorý v uvedené dni už premávať nebude.

Z technologických dôvodov budú v úseku Žilina - Bohumín zmenené časové polohy vlakov EN 444 Bohemia a EN 445 Bohemia. Vlak EN 444 Bohemia (Košice 20:26 - Praha hl. n. 06:16) bude odchádzať zo Žiliny o desať minút neskôr - odchod o 00:15. Vlak EN 445 Bohemia (Praha hl. n. 23:47 - Košice 09:08) bude prichádzať do Žiliny o 15 minút skôr - príchod o 05:23.

Výluka v Rakúsku

"Z dôvodu výluky na strane rakúskych železníc v dňoch 9. marca, 15. júna a 12. októbra 2019 budú vlaky IC 44 a IC 45 vedené odklonom cez pohraničnú prechodovú stanicu Marchegg, pričom neobslúžia stanice Bratislava-Petržalka ani Bratislava-Nové Mesto. Zároveň to ovplyvní aj časové polohy vlakov," upozornil Kováč.

Pri príležitosti majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku zavedie ZSSK mimoriadny posilový vlak IC 526 Macejko (Košice 23:17 - Bratislava Hl. st. 3:58). Vlak pôjde 10./11., 11./12., 13./14., 15./16., 17./18., 18./19. a 21./22. mája, teda v dňoch, kedy slovenská reprezentácia bude hrať zápasy v Košiciach.

"Vlak bude zostavený zo štyroch vozňov 2. triedy a spoločenského vozňa. Cestou do Košíc budú môcť fanúšikovia využiť vlak IC 521 Macejko, ktorý bude v dňoch 10., 11., 13., 15., 17., 18. a 21. mája disponovať zvýšenou kapacitou - bude posilnený o štyri vozne 2. triedy a spoločenský vozeň," dodal Kováč.





