Štátna volebná komisia ešte nedostala ani jednu kandidátku do parlamentných volieb 2020

26.11.2019 (Webnoviny.sk) - Do utorku žiadna strana nedoručila štátnej volebnej komisii kandidačnú listinu pre februárové parlamentné voľby. Agentúru SITA o tom informovala Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, musia kandidátky pre februárové parlamentné voľby musia doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr v nedeľu 1. decembra.

Lehota čoskoro uplynie

Lehota na podanie kandidačnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa, teda v nedeľu 1. decembra o 24:00, vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán kandidátky preskúma najneskôr do 11. decembra a zaregistruje ich najneskôr 21. decembra, vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Napriek tomu, že kandidátky ešte nepodali, viaceré politické subjekty ich už verejne prezentovali, napríklad vládna strana Most-Híd a opozičná Sloboda a Solidarita (SaS).

Vládny Smer-SD by mal o nej informovať v stredu. Z mimoparlamentných strán kandidátku alebo aspoň jej časť zverejnili medzi inými Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) alebo strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku.

Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov. Strany, hnutia či koalície by pri podávaní kandidačných listín mali dbať na splnenie všetkých povinností. Ako pre agentúru SITA konkretizovala Kirinovičová, nemali by napríklad zabudnúť, že „vo vyhlásení člena politickej strany, že je členom politickej strany, musí byť podpis člena osvedčený. To isté platí v prípade vyhlásenia člena strany, že je členom najvyššieho orgánu strany“.

Musia zaplatiť volebnú kauciu

Spolu s kandidátkou v listinnej aj elektronickej forme musia politické subjekty predložiť medzi iným aj potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur.

Kauciu vráti ministerstvo vnútra strane alebo koalícii, ktorú nezaregistruje, a zo zaregistrovaných tým, čo získajú vo voľbách aspoň dve percentá platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR. Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov.

Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz. Platí, že pri parlamentných voľbách sa dá hlasovať aj zo zahraničia, a to poštou.

