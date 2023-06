Štatistický úrad zverejní vývoj cien za október. Ako vidia infláciu a jej faktory analytici troch bánk?

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - V piatok Štatistický úrad SR zverejní vývoj spotrebiteľských cien za mesiac október a analytici počítajú so zrýchlením zdražovania. V septembri dosiahla inflácia 4,6 %, októbrovú vidia niekde pri úrovni 5 %.

Okrem tradičných faktorov tlačiacich infláciu nahor počas celého roka, ako potraviny, tabakové výrobky, ceny ropy, či imputované nájomné, na rast cien výraznejšie podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka pôsobí aj zrušenie obedov zadarmo, ktoré potlačilo septembrovú mieru inflácie o 0,5 percentuálneho bodu nahor.

„Predpokladáme, že októbrový rast cien sa dostane k 5 % medziročne. Ceny z roka na rok nerástli takto rýchlo už viac ako desaťročie,“ povedal pre agentúru SITA analytik Tatra banky Boris Fojtík.

Vplyv bude mať aj surovinová kríza

Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo 4 až 5 %.

Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín.

Pod rast cien tovarov aj služieb sa bude podľa nej vo veľkej miere podpisovať surovinová kríza, ktorá tlačí nahor ceny čipov, plastov, kovov a plechov, stavebných materiálov, ale aj dreva a papiera.





To sa následne premieta aj do zvyšovania spotrebiteľských cien v obchodoch.

Po útlme prišiel rast dopytu

Pod rastúce ceny potravín vo svete sa podľa Glasovej podpisuje horšia úroda v dôležitých producentských krajinách, ale aj pandémia, ktorá spôsobila problémy pestovateľom aj výrobcom.

Mnohí z nich bojovali s nedostatkom zamestnancov pre chorobu či karanténu a narušená bola aj medzinárodná preprava. „No a po ústupe pandémie prišiel výrazný rast dopytu,“ skonštatovala Glasová.





Drahšia ropa a náklady na prepravu taktiež tlačia ceny potravín nahor. No a do tretice sú to podľa analytičky aj aktuálne rastúce ceny energií, ktoré taktiež vstupujú do výroby a teda aj do cien potravín.





Vzhľadom na vývoj vo svete Glasová predpokladá, že ceny potravín budú rásť aj v našich obchodoch. Na jeseň a v zime sa ich tempo rastu môže pohybovať podľa nej v rozmedzí 4 až 6 %.

