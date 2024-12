Štatistický úrad ráta domy a byty, chce získať dáta o stave a kvalite bývania Slovákov

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR od začiatku júna začal s elektronickým sčítaním domov a bytov na Slovensku. Ako ďalej agentúru SITA informovalo oddelenie komunikácie ŠÚ SR, cieľom prvej fázy projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je získanie dát o stave a kvalite bývania.

„Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov, vrátane rodinných domov na Slovensku,“ uvádzajú štatistici.

Prvýkrát bez záťaže obyvateľov

Výsledkom sčítania domov a bytov majú byť napríklad údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľňou a záchodom.

Novinkou oproti minulosti budú podľa ŠÚ SR podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií,“ uviedol predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Spolupracujú s takmer tritisíc samosprávami

Štatistici pri sčítaní domov a bytov spolupracujú s takmer tritisíc samosprávami, pričom každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje údaje o domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností.

Vyplnením dotazníkového alebo databázového formulára budú dáta ukladané prostredníctvom portálu pre elektronické sčítanie domov a bytov www.scitanie.sk do komplexného Elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov.

„Cieľom bolo výrazne znížiť administratívnu záťaž samospráv, preto sme maximálne využili už existujúce administratívne zdroje údajov, napríklad register adries a kataster nehnuteľností a vopred sme predvyplnili časť údajov. Umožnili sme tiež exportovať dáta od správcov,“ zdôraznila v tejto súvislosti generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Doplnila, že portál obsahuje aj rôzne užitočné informácie a dokumenty pre samosprávy, napríklad pokyny alebo vzory formulárov a zákonov.

Následne má začať sčítanie obyvateľstva, ktoré potrvá do 31. marca.

