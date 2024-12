Státisíce Slovákov sa nevedia dostať z dlhovej pasce, na krku majú aj desiatky exekučných konaní

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) - Najviac dlžníkov je na východnom Slovensku, konkrétne v Košickom samosprávnom kraji. Vyplýva to z údajov Ministerstva spravodlivosti SR.

Samosprávy počítajú exekúcie na státisíce

Kým v Kosičkom kraji vedú súdy približne 550-tisíc exekučných konaní, z toho priamo v meste Košice až viac ako 300-tisíc, v Trenčianskom kraji je to najmenej - približne 250-tisíc. V počte konaní nezaostáva za východom ani Nitriansky či Bratislavský kraj, kde evidujú súdy po 500-tisíc exekúcií.

Alarmujúci je aj fakt, že všetky samosprávy počítajú exekúcie na státisíce. Celkovo je na Slovensku v súčasnosti viac ako tri milióny spisov. Do istej miery môže pomôcť legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti, ktorá zastaví staršie exekúcie ako päť rokov.

Veritelia budú môcť svoje dlhy vymáhať aj naďalej, ale prostredníctvom nového systému a cez nové podania. Náklady ministerstvo odhaduje na čiastku prevyšujúcu 40 miliónov eur, pričom zákon musí ešte odobriť Národná rada SR.

Žitňanská plánovala exekúcie zrušiť

Z pohľadu Okresných súdov je na tom najhoršie Košice II, kde vedú približne 140-tisíc exekučných konaní. Z nich je viac ako polovica staršia ako päť rokov.

Najmenej je exekúciami zaťažený súd v Bánovciach nad Bebravou, kde evidujú menej ako 20-tisíc konaní. Tému zastavení exekúcií otvorila ešte predchodkyňa súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) Lucia Žitňanská.

Exministerka však plánovala exekúcie nielen zastaviť, ale ich aj zrušiť. Nie je však zrejmé, či návrh rezortu spravodlivosti skutočne pomôže ľudom, ktorí sa nevedia dostať z dlhovej pasce. Rezort odporúča v tejto súvislosti aj inštitút osobného bankrotu.

Môžu využiť právne poradenstvo

Slováci na tom nie sú dobre ani z pohľadu počtu spisov na jednu osobu. Podľa informácií, ktoré pochádzajú z exekučného registra, je na prvom mieste fyzická osoba, ktorá má až 153 exekučných konaní.

Pri právnických osobách sú na prvých priečkach spoločnosti, ktoré majú viac ako 200 konaní. Pri ňom môžu občania využiť dve možnosti – konkurz alebo splátkový kalendár. V tejto oblasti poskytuje bezplatné právne poradenstvo Centrum právnej pomoci, ktoré je pod gesciou rezortu spravodlivosti.

V prípade bankrotu ide o zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

