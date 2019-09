Státisíce ľudí by mohli byť zabité, Trump varuje Sýriu a jej spojencov pred ofenzívou v Idlibe

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump varoval vládu v Sýrii a jej spojencov Rusko a Irán pred "neuváženým" útokom na povstalcami kontrolovanú sýrsku provinciu Idlib.

Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter údajnú plánovanú ofenzívu nazval "vážnou humanitárnou chybou". "Státisíce ľudí by mohli byť zabité. Nedovoľte, aby sa to stalo," dodal šéf Bieleho domu.

Na chemický útok budú reagovať

Ministerstvo zahraničia USA zase varovalo, že Washington bude reagovať na akýkoľvek chemický útok zo strany vlády sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada alebo jej spojencov.

"Všetka pozornosť je na činoch al-Asada, Ruska a Iránu v Idlibe. Žiadne chemické zbrane," napísala na Twitteri americká veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov (OSN) Nikki Haley.



Sýrske vládne sily údajne pripravujú ofenzívu na provinciu Idlib, ktorá je poslednou veľkou baštou povstalcov v krajine. Mohla by to byť posledná veľká bitka sýrskej občianskej vojny, konštatuje spravodajský portál BBC. Podľa dát OSN je v provincii zhruba ešte 30-tisíc bojovníkov extrémistických skupín Front an-Nusrá a al-Káida.

Civilistov používajú ako ľudské štíty

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov uviedol, že "teroristov" musia v Idlibe zlikvidovať a obvinil ich z používania civilistov ako ľudských štítov. Lavrov aj jeho sýrsky rezortný kolega Walíd Mualim, obvinili povstalcov z toho, že pripravujú chemický útok v provincii, aby z neho obvinili provládne sily, čo by viedlo k americkému vojenskému zásahu.



Podľa OSN by mala ofenzíva v Idlibe vážne dôsledky pre tisícky civilistov. Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov, ktoré by umožnili civilistom dočasnú evakuáciu. Navrhol pritom, že sám osobne pricestuje do provincie, aby takýto koridor vytvoril. Vytvorenie koridoru by podľa jeho slov znamenalo evakuáciu civilistov na vládou kontrolované územie.

