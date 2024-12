Štát vyplatil takmer pol milióna eur rodičom na nákup školských potrieb, peniaze skončili v rodinách s najnižšími príjmami

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili už tradične v septembri dotácie na školské potreby. Takýmto spôsobom putovalo na podporu 30-tisíc školákov z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii takmer pol milióna eur. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podpora rodín v hmotnej núdzi

Štát pomáha dotáciou na školské potreby rodinám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi a rodinám, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby ich deti mali zabezpečené nevyhnutné školské potreby, najmä zošity, písacie potreby, či učebnice. Dotáciu dostávajú zriaďovatelia škôl v dvoch častiach, vždy v septembri a vo februári pre deti posledného ročníka materskej školy a deti základných škôl.

„Som presvedčený, že 492,1 tisíca eur použitých na septembrové dotácie na školské potreby je jednou z najlepších možných investícií nášho štátu. Je to investícia do vzdelania, do zachovania rovnosti šancí, do prosperity celej spoločnosti,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.

Dotácia na školské potreby

Za prospešnú pokladá dotáciu na školské potreby aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.

„Pre deti v rodinách s nízkymi príjmami je užitočné účelovo zabezpečiť školské potreby naturálnou formou, kedy zriaďovateľ školy zakúpi tieto potreby a poskytne ich oprávneným deťom,“ vyzdvihol Bednárik vhodný spôsob poskytovania podpory školákom.

S klesajúcim počtom ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi sa znižuje aj počet školákov podporovaných takouto dotáciou. Kým v septembri 2015 dotáciu úrady práce vyplatili na 70,4 tisíca detí, v minulom mesiaci dotácia smerovala na 29,6 tisíca detí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu