Štát vyplatil takmer 18 miliónov eur na ubytovanie pre Ukrajincov. Poskytovatelia majú ešte pár dní, aby o preplatenie nákladov požiadali

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny už štát ubytovateľom vyplatil príspevky v hodnote 17,9 milióna eur. Ako ďalej informuje Ministerstvo vnútra SR, v týchto dňoch samosprávy rozosielajú ubytovateľom príspevky za ubytovanie za mesiac jún, ktoré im ministerstvo vnútra doručilo na účty koncom júla.

Ubytovanie pre Ukrajincov

„Príspevky v celkovej sume 5 731 166 eur za jún poskytol štát za ubytovanie 32 093 odídencov z Ukrajiny, z toho 11 146 detí, v 1239 obciach a mestách,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Ubytovatelia by ich podľa neho mali dostať najneskôr do 5. augusta.

Rezort vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že 5. august je zároveň posledný termín, keď možno na obecný či mestský úrad predložiť výkaz o počte nocí za mesiac júl, počas ktorých ubytovateľ poskytol strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny.

Výška príspevkov

Príspevok sa vlastníkom domov a bytov poskytuje vo výške osem eur za noc u dospelých a štyri eurá u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov.

V praxi podľa rezortu ide od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností. Právnickým osobám nepodnikajúcim v oblasti ubytovania, obciam a Vyšším územným celkom v prípade, že umožnia ubytovanie odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, sú príspevky poskytované vo výške 12 eur za jednu noc u dospelého a šesť eur u dieťaťa do 15 rokov.

Rezort takisto opakovane upozorňuje na pretrvávajúcu povinnosť odídenca raz mesačne osobne oznámiť obci či mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Všetky potrebné informácie vrátane vzorov výkazov ministerstvo vnútra zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu