BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Štát sa nebude podieľať na zvýšení rozpočtu dostavby jadrovej elektrárne v Mochovciach. Zástupcovia akcionárov Slovenských elektrární sa v pondelok stretli na pracovnom rokovaní.

"Minister hospodárstva Peter Žiga informoval, že štát ako menšinový vlastník, ktorý nie je zodpovedný za výstavbu a manažérske riadenie spoločnosti, nevidí dôvod, aby sa podieľal na navýšení rozpočtu dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Šéf rezortu hospodárstva na stretnutí súčasne upozornil na dohodnuté termíny a náklady dostavby z minulého roka a majoritných akcionárov dôrazne žiadal o vyvodenie personálnej zodpovednosti. "Rokovania budú pokračovať v najbližších týždňoch," dodal Stano.

Navýšenie celkového rozpočtu dostavby

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne uviesť do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka. Podľa plánov to pritom malo byť koncom tohto roka.

Ako nedávno uviedli pre agentúru SITA elektrárne, technická pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva sa očakáva v priebehu leta tohto roku. Od technickej pripravenosti stavby na zaváženie paliva po zavezenie paliva v zmysle príslušných povolení však môže uplynúť až osem mesiacov. Dostavba dvoch jadrových mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,4 miliardy eur.

"Oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur, čo predstavuje 5-percentné navýšenie celkových nákladov. Financovanie navýšenia rozpočtu bude plne pokryté väčšinovým akcionárom Slovenských elektrární, spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.,“ povedal nedávno hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Slovak Power Holding B.V. má v Slovenských elektrárňach 66 % akcií. Akcionármi Slovak Power Holding B.V. sú Energetický a průmyslový holding (50 %) a Enel (50 %).

Dlhšia horúca hydroskúška

Za posunutím termínu dostavby tretieho bloku bola dlhšia horúca hydroskúška, ako aj oneskorené stavebné práce.

"Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie. Dôvodom bola neplánovaná falošná aktivácia hasiaceho systému. Niektoré stavebné práce sa ukázali byť v porovnaní s plánom časovo podstatne náročnejšie, naviac, v apríli minulého roka sme ukončili zmluvnú spoluprácu s dodávateľom stavebnej časti,“ zdôvodnil Šarišský.

Na stavbe v súčasnosti pracuje viac ako 3 500 zamestnancov a dodávateľov, z toho približne dve tretiny na treťom bloku a zvyšok na štvrtom. Tretí blok je dokončený na 98,8 % a štvrtý na 84,6 %.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

