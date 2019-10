Štát sa na rozsiahlu liberalizáciu osobnej vlakovej dopravy zatiaľ nechystá

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) - Štát zatiaľ nechystá rozsiahlu liberalizáciu osobnej železničnej dopravy na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na čele s Arpádom Érsekom (Most-Híd) pripravuje na budúci rok súťaže na vlakovú prepravu cestujúcich iba na troch menších regionálnych tratiach Bratislava - Komárno, Žilina - Rajec a Košice - Moldava nad Bodvou.

"Pôjde o historicky prvé tendre na prevádzku verejnej osobnej vlakovej dopravy, nakoľko aj preprava na trati Bratislava - Komárno bola v minulosti zadaná priamo. Skúsenosti z týchto súťaží štát využije pri rozhodnutí o ďalšom postupe liberalizácie, jej cieľom má byť kvalitná a dostupná doprava, ktorá bude pre štát výhodná," informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Zefektívnenie procesu fungovania

Prvoradým cieľom pripravovanej malej liberalizácie je podľa rezortu dopravy najmä zefektívniť celý proces fungovania na danej trati a prilákať cestujúcich najmä z individuálnej automobilovej dopravy.

"Zároveň ušetrené prostriedky môžeme následne použiť na ďalšie rozširovanie ponuky vlakov verejnej dopravy, a nie financovať konkurenčný boj dopravcov z verejných zdrojov. Chceme teda na jednej strane zlepšiť kvalitu aj cenu za vlakovú dopravu na Slovensku, ale zároveň aj získať skúsenosti s procesom liberalizácie železníc, aby sa na Slovensku neopakovali chyby z iných štátov," uviedla Ducká.

Práve takto nastavená liberalizácia má podľa nej umožniť zúčastniť sa v súťaži širokému spektru dopravcov, aj menším, nielen veľkým.

Zmluvy platné do konca roka 2020

Súkromný dopravca RegioJet, a. s. prepravuje cestujúcich vlakmi na trati Bratislava - Komárno od roku 2012, zákazku získal priamo bez tendra pri vtedajšom ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi (KDH). Osobnú dopravu na ďalších dvoch tratiach, na ktoré budú súťaže, zabezpečuje štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK). Zmluvy oboch dopravcov so štátom platia do konca roka 2020.



Ministerstvo dopravy plánuje predĺžiť zmluvu so ZSSK na prepravu na všetkých ostatných tratiach, národný dopravca tak bude mať naďalej výrazný dominantný podiel v preprave na objednávku štátu bez konkurencie. Ten napriek každoročným vysokým dotáciám štátu stále produkuje stratu aj z dôvodu bezplatnej dopravy zavedenej vládou Smeru-SD v novembri 2014.

SaS volá po liberalizácii vlakovej dopravy

Otvorenie dotovanej osobnej železničnej dopravy konkurencii podporuje najmä opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

"Musíme liberalizovať verejnú vlakovú dopravu, musíme pustiť súkromný sektor tam, kde treba plátať diery po dlhoch ZSSK," povedal poslanec Národnej rady SR a tímlíder liberálov pre dopravu Miroslav Ivan. Pripomenul, že po obnovení stratových štátnych IC vlakov (bez podpory štátu) na trati Bratislava - Košice koncom roka 2016 odišiel z tejto trate RegioJet, ktorý poskytoval kvalitnejšie a lacnejšie služby.

Minister dopravy a výstavby podľa poslanca nemá žiadny plán, čo ďalej. "To, že ohlásil plánovanú liberalizáciu na niektorých stratových regionálnych linkách, nestačí. Toto nepomôže našej krajine a budeme od neho očakávať zásadnejšie riešenia," uviedol Ivan s tým, že by mal napríklad predstaviť plán rozvoja železničnej dopravy. SaS tvrdí, že štát by nemal dotovať diaľkovú vlakovú dopravu, teda rýchliky, ale iba regionálnu dopravu.

