Štát požičal 15 miliónov eur firme z daňového raja, Kažimírovo ministerstvo v tom problém nevidí

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF) nevidí problém v tom, že na jeho návrh vládny kabinet minulý týždeň schválil štátnu pôžičku vo výške 15 miliónov eur spoločnosti so sídlom vo svetovo známom daňovom raji.

Spoločnosť Tachyum so základným imaním 5-tisíc eur, ktorej bola pôžička schválená, totiž sídli v americkom štáte Delaware.

„Spoločnosť Tachyum a jej investície zhodnotila popredná audítorská spoločnosť Ernst&Young a udelila jej rating spadajúci do ratingovej kategórie BB. Na základe ratingu boli stanovené jednotlivé podmienky návratnej finančnej výpomoci,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová.

Ministerstva financií sa agentúra SITA tiež pýtala, či firma Tachyum pri žiadosti o štátnu pôžičku predložila výpis z registra partnerov verejného sektora. Rezort financií na to nereagoval. Taktiež neposkytol kritériá, na základe ktorých vláda predmetný úver vyhodnocovala.

Návratná finančná pomoc vo výške 15 miliónov eur je splatná počas desiatich rokov, pričom odklad splátok je na štyri roky. Úroková sadzba je vo výške 4 % p.a. Neúspechu daného projektu sa rezort financií neobáva, poistil sa záložným právom na majetok spoločnosti. „Využitie záložného práva je štandardným nástrojom pri úverových vzťahoch,“ dodala Gogová.

Ide o perspektívny projekt

MF zopakovalo, že v prípade spoločnosti Tachyum ide o perspektívny projekt a jeho ambíciou je vytvoriť systém riešení v oblasti umelej inteligencie a superpočítačov na Slovensku. Či s podobnou pomocou štátu môžu počítať aj iné slovenské firmy, a za akých podmienok, ministerstvo nepovedalo.

Vládou schválený úver by mal byť použitý ako spolufinancovanie na vybudovanie nového výskumno-vývojového centra, ktoré dotiahne vývoj softvéru mikroprocesora do finálnej fázy. Celkové náklady na projekt v období rokov 2019 až 2020, až do spustenia výroby, sú podľa zverejneného materiálu naplánované na 33 mil. eur. Náklady na približne 90 zamestnancov by sa mali vyšplhať na 6,2 mil. eur, náklady na servery a emulačné systémy by mali predstavovať 2,6 mil. eur.

Šesť miliónov eur by sa malo použiť na výrobu serverových masiek a vyše 3,5 mil. eur na verifikačné kontrakty. Najviac, 6,7 mil. eur, by mali predstavovať náklady na nástroje (tools). Zhruba 6,5 mil. eur by si mali vyžiadať obvody, ktoré majú vykonávať funkcie fyzickej vrstvy. Režijné a prevádzkové náklady by mali byť v objeme 1,4 mil. eur.

Štátny úver aj pre GA Drilling

V novembri minulého roku vláda schválila štátny úver vo výške 9,5 milióna eur aj pre spoločnosť GA Drilling. Zaujímavosťou je, že spoločnosti Tachyum a GA Drilling majú spoločného akcionára. Je ním podnikateľská skupina IPM Growth.

Rezort financií v prepojení spoločností Tachyum a GA Drilling problém nevidí, keďže ich spoločný vlastník IPM Growth je len minoritný a na riadení firiem sa nezúčastňuje. K zakladateľom a minoritným akcionárom spoločnosti GA Drilling patrí podľa internetovej stránky politickej strany Progresívne Slovensko aj jej predseda Ivan Štefunko.

Firma GA Drilling bude štátny úver splácať desať rokov s úrokovou sadzbou 1 % p.a. Aj pri tejto firme je pohľadávka štátu zabezpečená záložným právom na majetok spoločnosti GA Drilling.

Globálna správcovská a poradenská spoločnosť IPM Growth so sídlom v Londýne a Bratislave založená v roku 2014 figuruje aj v slovenskej spoločnosti AeroMobil R&D, ktorá získala pred zhruba štyrmi rokmi štátnu pomoc vo výške 6 miliónov eur. Spoločnosť AeroMobil R&D vyvíja inovatívne lietajúce vozidlá.

