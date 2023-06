Štát porušil právo firmy BTS Holding na pokojné užívanie majetku, vyplatí jej päť miliónov eur

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Štát vyplatí spoločnosti BTS Holding 5 mil. eur. V stredu dohodu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a uvedenou firmou schválila vláda.

Zároveň odobrila zmenu použitia nevyčerpaných výdavkov z predchádzajúcich rokov v kapitole rezortu hospodárstva v celkovej výške 5,109 mil. eur.

Tie boli pôvodne určené na dotácie na regionálny rozvoj, aktuálne ich však nie je možné využiť.

Kabinet schválil ďalší postup vo veci BTS Holding proti Slovenskej republike ešte v septembri tohto roku. Európsky súd pre ľudské práva v tejto veci vyhlásil rozsudok 30. júna 2022.

V ňom konštatoval, že prišlo k porušeniu práva sťažujúcej sa spoločnosti na pokojné užívanie majetku.

Vláda preto uložila ministrovi hospodárstva iniciovať a viest rokovania s firmou s cieľom uzavrieť dohodu v otázke majetkovej škody. Uvedená suma 5 mil. eur predstavuje úplné a konečné vysporiadanie škody.

Ďalších 109 tis. eur využite rezort hospodárstva na úhradu kúpnej ceny pozemkov pod budovou ministerstva na Mierovej ulici 19 v Bratislave.

Aj po 30 rokoch totiž pretrváva stav, kedy štát nie je vlastníkom všetkých pozemkov, na ktorých sa nachádza budova a priľahlý areál.

Na odkúpenie je potrebných takmer 150 tis. eur, z čoho má ministerstvo k dispozícii necelých 40 tis. eur. Na úplne splatenie kúpnych cien je teda potrebných uvedených 109 tis. eur.

