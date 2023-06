Štát oberá ľudí podľa Aliancie o pozemky, strana spochybnila argument Slovenského pozemkového fondu (video)

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Štát oberá vlastných občanov o pozemky, tvrdí strana Aliancia, ktorá o tom informovala na pondelkovej tlačovej konferencii. Konfiškácia majetku má podľa predstaviteľov strany prebiehať na základe kolektívnej viny aj v 21. storočí.

Informoval o tom predseda strany Krisztián Forró, podpredseda strany Szabolcs Mózes, predseda platformy Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi a predseda platformy Mosta-Híd Konrád Rigó.

Oprava chybného zápisu spred 75 rokov

„Šokovala nás správa, že na Slovensku sa odoberá pôda na základe kolektívnej viny aj v 21. storočí," uviedol Mózes s tým, že na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) sa s aktuálnym listom vlastníctva má spárovať konfiškačné rozhodnutie, na základe ktorého SPF odoberá vlastníkom pôdu. Aliancia tvrdí, že fond tieto úkony vykonáva na základe argumentu, že ide o opravu chybného zápisu ešte spred 75 rokov.

„Bohužiaľ, nejde o pravdu a podľa nás, našich právnych expertov, na základe rozhodnutí niektorých súdov ako aj rozhodnutia súdu v Štrasburgu, to odoberanie pôdy sa nedialo pred 75-timi rokmi, ale teraz, pretože reálne vlastníci mali list vlastníctva ešte včera, no ráno sa zobudili do stavu, keď o majetok prišli. Reálne tak konfiškácia prebehla buď v roku 2020, 2021 alebo v tomto roku, a to je zásadný problém, pretože prebehla na základe kolektívnej viny, čo je neprípustné," dodal Mózes.

Tieto procesy sa podľa jeho slov nedejú v súlade so zákonom, keďže jediným identifikátorom je meno a priezvisko, prípadne obec. Ako povedal, môže sa tiež stať, že pôdu vezmú menovcovi. Tí, ktorým takto vezmú pôdu, o tom podľa Mózesa často nie sú informovaní, keďže vo veci daného pozemku sa nemuselo konať dedičské konanie alebo jednoducho nevedeli o tom, že majetok vlastnia.

Miškovič dobre zarobil na procesoch

Takto sa mala odoberať aj pôda pod budúcou diaľnicou D4 a R7. „Vtedy prebehli rôzne rokovania, respektíve prišli sľuby o tom, že sa to už nebude diať," konštatoval s tým, že tento sľub sa nenaplnil, čo má potvrdzovať aj Slovenský pozemkový fond vo svojej výročnej správe o roku 2020.

"Ten, ktorý dobre zarobil na procesoch, ktoré prebiehajú na Slovenskom pozemkovom fonde, je advokát obyčajných ľudí (OĽaNO) pán Miškovič, ktorý má lukratívne zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom," skonštatoval s tým, že podľa doposiaľ zverejnených údajov Slovenského pozemkového fondu štvrtinu jeho tržieb tvorili príjmy za právnické služby.

Predstavitelia Aliancie chcú daný problém vyriešiť zmenou zákona, ktorý by znemožnil neskoré konfiškácie. Zároveň budú iniciovať stretnutie s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (SaS) a s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

