Štát nezaplatí ďalšie milióny eur na dostavbu Mochoviec, minister Žiga žiada personálne zmeny

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Štát, ako 34-percentný akcionár Slovenských elektrární, by mal byť bez dividend z hospodárenia slovenského dominantného výrobcu elektriny ešte ďalšie roky. Takýto vývoj predpokladá minister hospodárstva Peter Žiga.

Musia sa splatiť úvery

„Očakávam, že do desiatich rokov by sme mohli vidieť nejaké dividendy,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede Žiga s tým, že najprv sa musia splatiť úvery čerpané na dostavbu Mochoviec. Dividend zo Slovenských elektrární sa štát vzdal pre dostavbu tretieho a štvrtého bloku atómovej elektrárne od roku 2008.

Slovenské elektrárne v pondelok informovali, že tretí mochovecký blok by mali uvádzať do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka, pričom posledné informácie hovorili o konci tohto roka. Taktiež elektrárne priznali navyšovanie rozpočtu dostavby z 5,4 miliardy eur na 5,67 miliardy eur.

Minister hospodárstva sa chce ešte pokúsiť na stretnutí s väčšinovým akcionárom Slovenských elektrární, spoločnosťou Power Holding B.V. (vlastní 66 % akcií), vydiskutovať, či meškanie dostavby dvoch nových jadrových blokov a navyšovanie rozpočtu dostavby je oprávnené.

„Sme pri jedenástom navyšovaní rozpočtu a predlžovaním termínu dostavby. Požiadal som väčšinového akcionára o stretnutie, kde budeme preberať návrh, či súhlasíme s tým, aby sa rozpočet navyšoval a či budeme súhlasiť s predlžovaním termínu dostavby. Nie je normálne, aby sme mali na začiatku roka nejaké termíny a potom sa nedodržia,“ zdôraznil Žiga.

Nekompetentní na svojich postoch

Podľa ministra informácia o predlžovaní termínov a navyšovaní rozpočtu nie je konečná. „Neuzatváral by som ani sumu, ani termín. Sme pripravení pomôcť tomuto projektu, či už z legislatívnej stránky alebo pri ušetrení nejakých prostriedkov,“ dodal Žiga s tým, že ak by sa aj nakoniec rozpočet dostavby navyšoval o avizovanú sumu, tak štát ako minoritný akcionár sa na tom podieľať nebude. „V žiadnom prípade nebude štát participovať na financovaní. Väčšinový akcionár to bude platiť,“ povedal.

Minister na stretnutí s väčšinovým akcionárom bude taktiež žiadať vyvodenie personálnej zodpovednosti. „Chcem požiadať väčšinového akcionára, aby zvážil personálne obsadenie manažérskych postov, pretože my to vnímame, že sú nekompetentní na svojich postoch,“ dodal Žiga.





„Slovenské elektrárne budú všetkým akcionárom aj naďalej poskytovať informácie o priebehu dostavby a vítajú konštruktívnu a vecnú diskusiu. O prípadných personálnych zmenách v orgánoch alebo manažmente budú informovať až po rozhodnutí akcionárov,“ reagoval hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.





Minister zopakoval, že pokiaľ nové mochovecké bloky nebudú bezpečné, vláda nedovolí ich uvedenie do prevádzky. Narážal tak na informácie z Rakúska, ktoré hovoria o nebezpečnosti dostavovaných blokov.





„Bezpečnosť je pre celú vládu najvyššia priorita a preto určite nedovolíme, aby sa s bezpečnosťou hazardovalo. Ak sa nájdu chyby, tak nové bloky nebudú spustené. Musím žiaľ konštatovať, že namiesto racionálnej diskusie sa z rakúskej strany ozývajú iracionálne strašenia. Máme s Rakúskom veľmi dobré vzťahy, myslím si že tieto vzťahy máme záujem udržať a preto nerozumiem prečo sa téma na vymyslených faktoch dostáva ako problém medzi Slovenskom a Rakúskom. Pozval som rakúsku ministerku zodpovednú za túto otázku do Mochoviec,“ uzavrel Žiga s tým, že všetky testy hovoria o tom, že jadrová elektráreň je pripravená na zavážanie jadrového paliva, že všetky testy vykazujú absolútnu bezpečnosť.

