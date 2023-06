Štát nakúpil testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 od neplatiča sociálky, upozorňuje strana Spolu

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Štát uzatvoril zmluvu na nákup skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19 s firmou, ktorá má nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Upozornila na to strana Spolu, podľa ktorej zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje nakupovať od dlžníkov voči sociálnej či zdravotnej poisťovni.

Zákon musí platiť pre každého rovnako

Ako ďalej uviedla strana v tlačovej správe, štát uzatvoril zmluvu na nákup za 43 miliónov eur s firmou Eurolab Lambda. Premiér krátko na to oznámil zámer plošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus.

“Z verejne dostupných zdrojov sme však zistili, že táto firma má k 12. októbru dlh voči štátu na sociálnom poistení vo výške 17-tisíc eur. Je tu podozrenie na porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Ten neumožňuje zúčastňovať sa súťaží o štátne zákazky neplatičom,” hovorí predseda strany Spolu Juraj Hipš.

“Vyzývame premiéra, aby vyvrátil pochybnosti a vysvetlil okolnosti nákupu testov. Ani v čase pandémie a mimoriadneho stavu nie je možné ohýbať zákon a musí platiť pre každého rovnako,” dodáva Hipš.

Zmluvy s troma firmami

Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú celkovo štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) totiž uzavrela zmluvy s troma firmami, ktoré majú za túto sumu dodať 13 miliónov kusov skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Vyplýva to z údajov uverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov, Eurolab Lambda dodať do 23. októbra, ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Testy majú pritom putovať do štyroch skladov štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a v Kysuckom Novom Meste.

Premiér je pripravený aj na demisiu

Ďalšie dva milióny testov má hmotným rezervám dodať spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o. Pri cene za jeden test na úrovni 4,45 eura celková hodnota zákazky v tomto prípade predstavuje 8,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Dodať ich má do 18 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda od 18. októbra. Tieto testy poputujú do skladov hmotných rezerv v Kysuckom Novom Meste.

Spoločnosť Juhapharm, s.r.o. sa zase zmluvne zaviazala štátnym hmotným rezervám do 30. októbra dodať jeden milión antigénových testov na COVID-19 v celkovej sume 3,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Jednotková cena za test tak v tomto prípade predstavuje 3,9 eura a dodacia lehota celého zazmluvneného počtu je stanovená do 30. októbra. Dodané budú do skladov SŠHR v Čachticiach.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus avizoval na sobotňajšej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO). V tejto súvislosti bude podľa jeho slov v nedeľu 18. októbra mimoriadne rokovanie vlády. Testovanie by sa malo uskutočniť už na prelome októbra a novembra. Ak by sa nakoniec od tohto plánu upustilo, predseda vlády vyhlásil, že podá demisiu.

