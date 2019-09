Štát hľadá dodávateľa na poznávacie značky áut, liberáli vidia za omeškaním klientelizmus

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) - Omeškanie tendra na dodávku štátnych poznávacích značiek (ŠPZ) zaváňa klientelizmom. Uvádza to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súvislosti dlhodobým tendrom na nového dodávateľa týchto značiek.

Podľa liberálov má ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) prihliadať na verejný záujem a nie ľudí v pozadí firmy Turčan Delta, ktorá je súčasným dodávateľom. Saková ešte v stredu informovala, že podmienky v rámci tendra sú pripravené.

Rokovali o prevode patentu

„Mali sme problém, ktorý sa vyskytol, konkrétne spoločnosť, ktorá mala podpísanú zmluvu na dodávanie ŠPZ, vlastnila aj patent na to, ako tie ŠPZ vyzerajú a rokovali sme s ňou, aby tento patent prešiel do vlastníctva ministerstva vnútra,“ povedala Saková.

Strana SaS tiež pripomína, že v susednej Českej repulike stoja ŠPZ v prepočte iba dve eurá, kým u nás až deväť. Liberáli preto navrhujú, aby boli značky fixované na majiteľa vozidla a nie na samotné auto.

"Otáľanie s vyhlásením verejnej súťaže na dodávateľa je doslova trestuhodné i v súvislosti s medializovanými informáciami, že Českej republike sa podarilo na základe súťaže získavať ŠPZ za dve eurá, pričom na Slovensku to vychádza na neuveriteľných deväť eur. Toto je názorná ukážka, ako nominanti Smeru-SD hospodária s verejnými financiami. Podľa samotnej ministerky v odpovedi na našu interpeláciu, už v júni 2018 ministerstvo pripravovalo tender na nového dodávateľa. To, že ani v polovici roka 2019 nie je súťaž spustená vyvoláva podozrenie z úmyselného konania ministerky v záujme zachovania dodávok od doterajšieho dodávateľa aj v ďalších rokoch. Pod časovým tlakom, ktorý si spôsobuje samotné ministerstvo, hrozí, že bude treba nakoniec predĺžiť kontrakt s firmou Turčan Delta," uviedol poslanec NR SR Miroslav Ivan.

Značky dodávajú od roku 1995

Firme, ktorá momentálne pre štát dodáva ŠPZ, do konca roka 2019 vyprší zmluva. Podľa Denisy Sakovej by sa však tender na nového dodávateľa dovtedy mal stihnúť.

„Do toho tendra sa určite budú prihlasovať spoločnosti, ktoré skúsenosti s vydávaním ŠPZ majú nielen na Slovensku, ale myslím si, že aj v okolitých krajinách a nebude pre ne problém okamžite, ako podpíšu zmluvu, nám tieto ŠPZ dodať,“ dodala.

Štátne poznávacie značky dodáva štátu od roku 1995 spoločnosť Turčan Delta. Kontrakt má spoločnosti vypršať na konci tohto roku. Poslanec Ivan v tejto súvislosti navrhuje viacero opatrení. Jedným z nich je napríklad fixovanie ŠPZ na majiteľa vozidla.

"Naše navrhované zmeny dávame opakovane do pozornosti verejnosti, vrátane ministerky Sakovej. Evidenčné číslo vozidla by sa viazalo na majiteľa, nie na vozidlo. Tým by sa stalo prenosným na nové vozidlo, ktoré by si tento majiteľ kúpil a rovnako by nebolo nutné meniť ešpézetku pri zmene okresu. Dnes úplne zbytočne končia tisícky tabuliek v kovovom šrote. Nové ŠPZ by sa neoznačovali podľa okresov, ale jednotne pre celú Slovenskú republiku. Chránený vzor by navyše nebol vlastníctvom súkromnej firmy, ale štátu," uzavrel Ivan.

