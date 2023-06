Štát chce motivovať ľudí a spustil kampaň „Poďme šetriť spolu!

Štát chce informovať a motivovať k šetreniu energií.

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preto štartujú informačnú kampaň „Poďme šetriť spolu!“.

Ako na pondelkovej tlačovej besede uviedol minister hospodárstva Karel Hirman, šetrenie energií by malo byť prirodzenou súčasťou života každého z nás bez ohľadu na to, aké sú ich aktuálne ceny.

Šetrenie je úlohou každého z nás

Podstatné je pritom podľa neho začať od seba. „Šetrenie je prirodzený prístup jednak preto, aby si domáce peňaženky zachovali svoju udržateľnosť a jednak je to otázka vzťahu k ekológii, len šetrením napomôžeme obidvom týmto faktorom,“ skonštatoval minister.

Ako dodal, zásadné je pritom to, aby sme šetrili „spolu„. „To nie je úloha pre vládu a parlament, to je úloha pre nás všetkých, aby sme šetrením odbremenili naše financie,“ zdôraznil. Pomôcť by po novom mala aj webová stránka https://setrimeprenas.sk.

Bezplatné energetické poradenstvo

Minister zároveň upozornil aj na ďalší faktor, a to samotný dostatok komodity na aktuálnu vykurovaciu sezónu, ale aj na ďalší rok. Zásobníky sú síce aktuálne podľa Hirmana naplnené po pomyselné hrdlo, nákup na budúci rok však označil za veľmi zložitý.

Ako doplnil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič, šetrenie sa týka domácností, firiem ale aj štátneho a verejného sektora. Agentúra v tejto súvislosti poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, aktuálne pripravuje rozhlasovú a televíznu kampaň, ktorá bude informovať o konkrétnych typoch šetrenia.





„Poradenstvo bude širokospektrálne, venované každému,“ zhodnotil Jurikovič. SIEA má v pláne aj výjazdy do krajských miest, kde bude mať verejnosť možnosť sa o šetrení poradiť.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.