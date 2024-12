Štát bude daňovo motivovať zamestnávateľov k vytváraniu podnikových materských škôl

V súčasnosti, keď podnikom chýbajú pracovné sily, je podľa liberálov ťažké začleniť matky malých detí do pracovného procesu, pretože tieto matky majú problém umiestniť svoje deti do materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Štát podľa nich nemá k dispozícií veľa rýchlo realizovateľných možností riešenia tohto stavu.