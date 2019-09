Štartuje Liga majstrov s Banskou Bystricou, obhajcom trofeje je JYP Jyväskylä

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) - V ročníku 2018/2019 sa v Lige majstrov, ktorá prvými stretnutiami odštartuje vo štvrtok 30. augusta, predstaví 32 mužstiev zo štrnástich krajín a trinástich hokejových súťaží naprieč Európou vrátane jedného slovenského zástupcu - majstrovského tímu HC 05 iClinic Banská Bystrica.

Májový žreb rozdelil kluby do ôsmich štvorčlenných základných skupín, každý tím v nej absolvuje po šesť zápasov. Do play-off z každej postúpia po dve mužstvá. Vo vyraďovacej časti sa bude hrať tradičným systémom doma-vonku od šestnásťfinále až do semifinále. Skupinová fáza potrvá do 17. októbra.

Play-off sa začne 6. novembra a vyvrcholí finálovým zápasom 5. februára 2019. Úradujúcimi šampiónmi LM sú hokejisti fínskeho klubu JYP Jyväskylä. Fíni púť za obhajobou prvenstva odštartujú na ľade slovenského majstra, v základnej H-skupine budú ich súpermi aj Plzeň a švajčiarske Lugano.

Hokejová Liga majstrov 2018/2019 základné skupiny A-skupina: Zürich SC Lions (Švaj.), Viedeň Capitals (Rak./EBEL), Frölunda Indians (Švéd.), Aalborg Pirates (Dán.) B-skupina: Red Bull Mníchov (Nem.), TPS Turku (Fín.), Malmö Redhawks (Švéd.), Junosť Minsk (Biel.) C-skupina: HC Bolzano (Tal./EBEL), AIK Skelleftea (Švéd.), IFK Helsinki (Fín.), GKS Tychy (Poľ.) D-skupina: Kometa Brno (ČR), Eisbären Berlín (Nem.), EV Zug (Švaj.), Neman Grodno (Biel.) E-skupina: Djurgaarden Štokholm (Švéd.), Tappara Tampere (Fín.), HC Oceláři Třinec (ČR), Storhamar IL (Nór.) F-skupina: Kärpät Oulu (Fín.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Norimberg Ice Tigers (Nem.), Rouen Dragons (Fr.) G-skupina: Växjö Lakers (Švéd.), SC Bern (Švaj.), Red Bull Salzburg (Rak./EBEL), Cardiff Devils (V. Brit.) H-skupina: JYP Jyväskylä (Fín.), HC Plzeň (ČR), HC Lugano (Švaj.), HC 05 iClinic Banská Bystrica (SR) Doterajší víťazi hokejovej Ligy majstrov 2018: JYP Jyväskylä (Fín.) 2017: HC Frölunda (Švéd.) 2016: HC Frölunda (Švéd.) 2015: Lulea Hockey (Švéd.)

