Štartuje 27. sezóna basketbalovej ligy žien, významnou zmenou je neúčasť Good Angels Košice

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Najvyššia slovenská basketbalová súťaž žien vo štvrtok otvorí svoj 27. ročník s významnou zmenou. Nepredstaví sa v nej historicky najúspešnejší klub Good Angels Košice.

Majstrovský tím z minulej sezóny ukončil pôsobenie pod touto značkou a pokračovať bude v omladenom šate ako YOUNG ANGELS.

Formát ligy zostáva nezmenený. Osem tímov odohrá v základnej časti dovedna 56 zápasov, počas štrnástich kôl sa stretne každý s každým doma a vonku. Nadstavbová časť vo dvoch štvorkách, kam započítajú do novej tabuľky iba predchádzajúce vzájomné zápasy, potrvá od 26. januára do 2. marca 2019.

Do play-off všetkých osem tímov

V play-off sa predstaví všetkých osem družstiev. Prvé kolo vyraďovacej časti absolvujú na 2 víťazné stretnutia v termínoch 9., 13. prípadne 16. marca. Súboje 2. kola play-off už na tri víťazstvá v prvej štvorke odohrajú 23., 27. a 30. marca prípadne 3. a 6. apríla.

V dolnej štvorke na 2 víťazstvá sa bude hrať v rovnakých dňoch ako v hornej. O tretie miesto sa takisto bude hrať na dve víťazné stretnutia a to 13., 17. prípadne 20. apríla. Družstvo, ktoré sa chce stať majstrom, bude musieť vo finálovej sérii zvíťaziť v troch dueloch (13., 17., 20. prípadne 24. či 27. apríla).

K najväčším favoritom na zisk titulu budú patriť Piešťanské Čajky a MBK Ružomberok. "Počúvam o tom veľa, ale vôbec sa tým nezaoberám. Dôležitá je iba naša výkonnosť, je len september a v lige sa bude rozhodovať až v marci a apríli v play-off. Dovtedy sa môže stať čokoľvek," povedal tréner MBK Ružomberok Juraj Suja pre agentúru SITA. Vzápätí však dodal, že nedostatkom ambícii v klube netrpia: "Sme správni športovci, každý chce vyhrať a zlepšiť sa, nie zhoršiť. To je prirodzené."

Odišlo pár top hráčok

Piešťany a Ružomberok sa stretli v minulom ročníku v semifinále, kde prekvapujúco hladko postúpila "Ruža" 3:0 na zápasy. Rovnakým výsledkom potom nestačila vo finále na GA Košice. Práve Ružomberčanky vo štvrtok od 16.30 h na palubovke Slovana Bratislava otvoria nový ročník extraligy žien. Napriek silnej pozícii pred nadchádzajúcou sezónou tréner MBK Juraj Suja krotí očakávania.

Spolu so značkou Good Angels nepochybne odišla z ligy určitá kvalita. Kde sa však jedny dvere zavrú, iné sa otvoria. Aj tréner Suja si myslí, že priestor dostanú nové tváre, čo nemusí byť na škodu.

"Odišlo pár top hráčok, ale to je prirodzený cyklus. Súťaž prišla o kvalitné dievčatá, ale na druhej strane prídu nové, mladé slovenské hráčky. Tak to vždy bolo. Pravda je, že je málo hráčok aj v mládežníckych kategóriách a treba s tým niečo robiť. Je super, že sa opäť nazbieralo osem tímov, ale aj tak to chcelo zvýšiť kvantitu, aby bolo lepšie konkurenčné prostredie. Po odchode Good Angles sa však liga môže vyrovnať," uzavrel Suja.

Extraliga basketbalistiek - prehľad majsteriek 1993 SCP Ružomberok 1994 SIPOX Ružomberok 1995 SIPOX Ružomberok 1996 MŠK SIPOX Ružomberok 1997 SCP Ružomberok 1998 SCP Ružomberok 1999 SCP Ružomberok 2000 SCP Ružomberok 2001 SCP Ružomberok 2002 SCP Ružomberok 2003 SCP Ružomberok 2004 Delta I.C.P. Košice 2005 Delta I.C.P. Košice 2006 K CERO I.C.P. Košice 2007 K CERO VODS Košice 2008 KOSIT 2013 Košice 2009 Maxima Broker Košice 2010 Dobrí anjeli Košice 2011 Dobrí anjeli Košice 2012 Good Angels Košice 2013 Good Angels Košice 2014 Good Angels Košice 2015 Good Angels Košice 2016 Good Angels Košice 2017 Good Angels Košice 2018 Good Angels Košice





