Štartovacia minimálna mzda prehĺbi chudobu, odborári odmietajú návrh ministra Krajniaka

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR odmieta návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných vo výške 75 % z minimálnej mzdy.

Súčasná vláda tým podľa odborárov potvrdzuje, že sociálna politika nesmeruje k univerzálnej ochrane a pomoci pre všetkých, najmä tých najzraniteľnejších a najslabších, ale len pre vybrané skupiny.

"Takýto prístup môže zakonzervovať súčasný stav, nepomáha najchudobnejším, sociálne vylúčeným, marginalizovaným alebo znevýhodneným skupinám. Aj štartovacia minimálna mzda je toho dôkazom," uviedli odborári na tlačovej besede.

"Štartovacia minimálna mzda určite nie je nástrojom tvorby pracovných miest. V praxi sa totiž môže stať, že zamestnávateľ uprednostní lacnejšieho zamestnanca, a nevytvorí nové pracovné miesto," upozornili odborári.

Tento inštitút podľa nich teda nie je ani nástrojom na prekonanie krízy. "Rovnako hrozí, že zamestnávateľ prepustí drahších zamestnancov a zamestná tých lacnejších, teda tých, ktorí spĺňajú kritérium štartovacej minimálnej mzdy," varujú.

Nepoznajú ani odpoveď na otázku, ako sa predkladateľ návrhu vysporiada s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu, ktorý je zakotvený v Zákonníku práce. Podľa odborárov je otázny aj vplyv na kolektívne vyjednávanie, mzdové tarify odvíjajúce sa od minimálnej mzdy a systém odmeňovania vo verejnej a štátnej správe.

Ústava SR garantuje, že minimálna mzda zabezpečí dôstojný život jej poberateľovi.

"Pri sume 465 euro v hrubom nie je možné hovoriť o garancii dôstojného života. Rovnako tento návrh vyvoláva vážne pochybnosti o zachovaní princípu rovnakého zaobchádzania a vytvára dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu," upozornili odborári.

Štartovacia minimálna mzda je podľa nich nepriamo aj istou formou regionálnej minimálnej mzdy, keďže sú na Slovensku niektoré regióny s vyššou mierou nezamestnanosti alebo s vyššou mierou dlhodobo nezamestnaných. "Takýto nástroj len prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie niektorých skupín," dodáva KOZ.

