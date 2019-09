Starosta Janova predstavil plán nového mosta, je inšpirovaný vojenskou námornou loďou

Nový most nahradí ten starý, ktorý sa zrútil 14. augusta, pričom zahynulo 43 ľudí. Bucci už cez víkend prisľúbil, že mesto postaví nový most do Vianoc 2019. S demoláciou začnú podľa jeho slov v najbližších dňoch po konečnom súhlase od prokurátorov, ktorí nešťastie vyšetrujú. Starosta dodal, že demolačné práce by sa mali skončiť do 31. marca.